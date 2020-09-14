Анастасия Решетова - о расставании с Тимати: «Я никогда не думала, что сделаю это»
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Последние несколько дней в Сети активно обсуждают расставание Анастасии Решетовой с отцом ее ребенка, рэпером Тимати. Версия о том, что это - попытка привлечь внимание к их проектам, обижает модель.
«Я понимаю что в наши дни поведение некоторых публичных личностей в какой-то мере "опошлило" взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. Но для меня институт семьи - это самый важный аспект жизни и я уверяю вас, что как вы говорите "хайпить" на своих собственных отношениях я бы никогда не стала. У нас наоборот многое всегда оставалось за кадром и сделать из этого шоу цели не было. Поэтому, огромная просьба, не опошлять эту историю», - возмутилась она в блоге.
«Да, вы можете думать что это очень эгоистично со стороны родителей, расходиться почти сразу после рождения ребенка. Я никогда не думала что сделаю это, учитывая что развод моих родителей длился долго и все происходило у меня на глазах, оставив след на детской психике. Тогда я себе пообещала что моя будущая семья никогда с этим не столкнется. Но опять же. Все, что не делается, все к лучшему. Сейчас так должно быть», - призналась она.
Близкое общение теперь уже с «бывшим» Решетова объясняет наличием ребенка и совместных дел.
Напомним: пара решила расстаться после 6 лет отношений и через 9 месяцев после рождения их сына Ратмира. С предыдущей избранницей - моделью Аленой Шишковой - Тимати ушел вскоре после рождения дочери Алисы.
Фото и видео: Instagram/@volkonskaya.reshetova
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!