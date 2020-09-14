Анастасия Решетова - о расставании с Тимати: «Я никогда не думала, что сделаю это»

Последние несколько дней в Сети активно обсуждают расставание Анастасии Решетовой с отцом ее ребенка, рэпером Тимати. Версия о том, что это - попытка привлечь внимание к их проектам, обижает модель.

«Я понимаю что в наши дни поведение некоторых публичных личностей в какой-то мере "опошлило" взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. Но для меня институт семьи - это самый важный аспект жизни и я уверяю вас, что как вы говорите "хайпить" на своих собственных отношениях я бы никогда не стала. У нас наоборот многое всегда оставалось за кадром и сделать из этого шоу цели не было. Поэтому, огромная просьба, не опошлять эту историю», - возмутилась она в блоге.