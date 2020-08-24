Юлия Проскурякова и Игорь Николаев задорно станцевали с 4-летней дочерью: «Папа-то как зажигает!»

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочерью Вероникой отдыхают в Латвии, туда они улетели на частном самолете после ослабления режима самоизоляции. В Юрмале звездное семейство наслаждается отдыхом в собственном доме и рассказывает подписчикам, как проходит их отпуск.

В Instagram Юли опубликовала милое видео с зажигательными танцами своей семьи. Больше всех отличился 60-летний Игорь Николаев. «Когда готовились к фотосъемке, а получилось смешное видео. Зажигательные танцы от Игоря Николаева, а сердечко от Вероники Николаевой», — подписала Юлия ролик.