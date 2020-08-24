Юлия Проскурякова и Игорь Николаев задорно станцевали с 4-летней дочерью: «Папа-то как зажигает!»
Фото: www.instagram.com/uliaveronika/
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочерью Вероникой отдыхают в Латвии, туда они улетели на частном самолете после ослабления режима самоизоляции. В Юрмале звездное семейство наслаждается отдыхом в собственном доме и рассказывает подписчикам, как проходит их отпуск.
В Instagram Юли опубликовала милое видео с зажигательными танцами своей семьи. Больше всех отличился 60-летний Игорь Николаев. «Когда готовились к фотосъемке, а получилось смешное видео. Зажигательные танцы от Игоря Николаева, а сердечко от Вероники Николаевой», — подписала Юлия ролик.
«Юлечка, у вас такая позитивная красивая семья! Счастья любви и здоровья вам», «Классно. Молодцы. По жизни с улыбкой, песнями и танцами! Оптимизм. Позитив. Юленька, приятно смотреть на вас и вашу семью. Особенно, прелестна Вероника», «Какие красивые весёлые ребята, особенно Вероника Игоревна», «А папа-то как зажигает!», «Класс, это самое лучшие время, когда родители молодые. Папа Вероники красно танцует», «Обожаю вас! Вероничка самая лучшая! Здоровья вам!», «Такая прелесть, веселая семейка», — получила сотни комплиментов семья Николаевых.
В начале августа Юлия Проскурякова отметила 38-й день рождения. На празднике, проведенном в узком кругу самых близких, именинница появилась в красном мини-платье и собрала заслуженные похвалы от поклонников.
Фото и видео: Instagram Юлии Проскуряковой, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!