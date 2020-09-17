Молодая жена Петросяна впервые рассказала о своей тайной беременности: «Было непростое время»
Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny/
В день своего 75-летия Евгений Петросян впервые показал сына Вагана. Слухи о том, что артист и его молодая супруга Татьяна Брухунова стали родителями появились еще весной: якобы их сын родился в один день с матерью. Звездная чета на доводы публики не реагировала. Но накануне перестали скрывать своего первенца.
И теперь, когда все карты раскрыты, Татьяна поблагодарила всех, кто не вмешивался в ее личную жизнь в важный период.
Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny/
«Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я мама!
P.S. Я благодарна всем, кто заметив мои очень свободные платья, не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности и на смену снимкам в рост пришли портреты "молочного" плана, не моргнув глазом, писали добрые слова на отвлеченные темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!», — написала молодая мать в микроблоге.
Подписчики поздравили Татьяну с тем, что у нее теперь есть сын. Многие засомневались, что Брухунова сама выносила ребенка, а не воспользовалась услугами суррогатной матери. Накануне Татьяна уже ответила на нападки, заявив, что она еще слишком молода, чтобы пользоваться подобными услугами.
И все же некоторые подписчики попытались скомпрометировать ее наводящими вопросами: «А будет ли фото с животом?», «Расскажете ли вы где рожали?» и подобными. Молодой жене Евгения Петросяна не впервой держать оборону, и она ответила: «А может, показать фото без трусов? Ничего подобного (рассказывать о родах, — прим. ред.) я делать не собираюсь».
Поклонники также поинтересовались, кто помогает молодой матери ухаживать за ребенком, как его ласково называют дома, и берет ли мать малыша с собой в путешествия. Татьяна ответила, что сына ласково дома зовут Вагаша, ей помогают мама и няня и малыш везде путешествует с ней.
Фото и видео: Instagram Евгения Петросяна, кадр программы Первого канала, «Ты не поверишь!»/ НТВ
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