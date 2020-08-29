Подольская, Хадид, Тейген и другие знаменитости, рассекретившие беременность этим летом
Фото: Instagram Натальи Подольской
Наталья Подольская
Фото: Instagram Натальи Подольской
Наталья Подольская, слухи о беременности которой появились еще в середине лета, в августе наконец перестала скрывать свое интересное положение от широкой общественности. Певица опубликовала на своей странице в Instagram эффектный кадр, на котором позирует в купальнике с заметно округлившимся животом. «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», — подписала фото супруга Владимира Преснякова, родившая ему сына Артема.
Джиджи Хадид
Фото: Globallookpress / Jason Moore
Долгое время Джиджи Хадид скрывала свою беременность. Округлившийся живот модель, ранее рассекретившая интересное положение, продемонстрировала в стильной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
«Я расслабляюсь. Мне не нужно наряжаться и краситься. Сейчас я выгляжу не очень привлекательно. Ношу свободную простую одежду — летом в ней прохладней, да и просто удобно. И она скрадывает мои формы, но я не прячу свою беременность», — рассказала Хадид. Отцом первенца модели станет певец Зейн Малик.
Натали Портман
Фото: DPA
В июле в Сети появились новые фотографии 39-летней голливудской звезды Натали Портман, на которых заметно, что ее фигура изменилась. На снимках актриса и ее супруг, 43-летний хореограф Бенджамин Мильпье, гуляют вместе с сыном и дочерью. При этом Портман одета в розовое короткое платье свободного кроя, под которым заметен округлившийся живот. Поклонники и журналисты сразу начали подозревать, что Натали находится в интересном положении. Сама она эти слухи не комментирует.
Рэйчел МакАдамс
Фото: Globallookpress / Christopher Smith_AdMedia
Слухи о том, что 41-летняя звезда фильма «Дневник памяти» Рэйчел МакАдамс беременна вторым ребенком, появились в августе. Папарацци сфотографировали актрису во время прогулки с двухлетним сыном. Она была одета в черные легинсы и белую футболку свободного кроя, под которой уже невозможно скрыть интересное положение. Сама Рэйчел при этом предпочитает не давать никаких комментариев и крайне неохотно разговаривает с журналистами и поклонниками о личной жизни.
Валерия Федорович
Фото: Eastnews
Звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Валерия Федорович рассекретила вторую беременность в середине августа, опубликовав в Instagram эффектное черно-белое фото с округлившимсй животом.
«Сегодня мне 28. И я жду второго малыша. И только один вопрос: как это — любить двоих? Два сердца надо? Или одно становится больше? В честь своего дня рождения хочу пожелать вам любить свою жизнь. Именно свою. Не смотрите по сторонам. "Где внимание, там и энергия, там и результат", — гласит известное изречение. И пока мы раздаем свое внимание чужим, наша жизнь теряет краски, наша жизнь засыхает. А лучше жизни нет ничего. Даже если есть какие то трудности, поиски, печали — это жизнь. И именно в разнообразии своем она так хороша», — написала актриса.
Коко Роша
Фото: Globallookpress / Serge Arnal
Супермодель Коко Роша объявила о том, что скоро станет многодетной мамой. В интервью для издания People она и ее муж, фотограф Джеймс Конран, сообщили: у них будет девочка. У канадской модели уже есть двое детей — пятилетняя дочь Иони и двухлетний сын Ивер.
«У нас будет девочка и ее старшая сестренка очень рада этому. Ей нравится играть с братом, но она хочет подражать маме и заботиться о ком-то как о куколке», — призналась Роша.
Агнесс Дейн
Фото: Globallookpress / Sonia Moskowitz
Еще одна известная модель и актриса Агнесс Дейн скоро станет мамой во второй раз. О своей беременности сама она пока предпочитает не распространяться, однако фотографии, которые появились в The Sun и других иностранных СМИ, говорят сами за себя — на них знаменитая блондинка запечатлена в бикини и рубашке с сильно округлившимся животом. Этот малыш станет вторым в семье Агнесс и ее супруга, инвестиционного менеджера Джоэл МакЭндрю — их первенец родился в декабре 2018 года.
Сарина Турецкая
Фото: Instagram Сарины Турецкой
Совсем скоро семья основателя «Хора Турецкого» и арт-группы Soprano Михаила Турецкого станет на одного человека больше. 23-летняя дочь хормейстера Сарина поделилась в Instagram фото, не скрывающим ее округлившийся живот. Напомним, в 2017 году Турецкая вышла замуж за наследника грузинской ресторанной империи GG Group Торнике Церцвадзе.
Крисси Тейген
Фото: Globallookpress / face to face
Модель Крисси Тейген — муза и главная героиня многих клипов своего знаменитого супруга Джона Ледженда. Артист представил поклонникам новое видео на балладу Wild, в которой воспел свои чувства к красавице-жене. И, показав ролик, супруги дали понять, что ждут третьего ребенка. Во всем клипе Крисси демонстрируют в выгодных ракурсах, не делая акцент на живот, но в конце видео становится ясно, что скоро она станет многодетной мамой.
Анна Моисеева
Фото: Instagram Анны Моисеевой
Звезда фильмов «День выборов» и «О чем говорят мужчины» Леонид Барац показал в блоге фотографии с беременной супругой Анной Моисеевой: «Предположительная дата релиза — октябрь. Предположительные названия — Марк, Даниил, Егор. (Мальдивы. Сделано с любовью)».
Напомним, Леонид Барац познакомился со своей будущей женой Анной Касаткиной, брак с которой впоследствии продлился более двадцати лет и распался в 2015 году, во время учебы в ГИТИСе. У супругов родились две дочки — Елизавета в 1994 году и Ева — в 2003 году. В 2016 году актер закрутил роман с психологом из Киева Анной Моисеевой, которая позднее вышла замуж за популярного возлюбленного.
Черри Сиборн
Фото: Getty
Британские СМИ в августе сообщили, что 29-летний певец Эд Ширан, входящий в сотню самых высокооплачиваемых мировых звезд, и его 28-летняя супруга Черри Сиборн готовятся стать родителями. «Эд и Черри невероятно счастливы и очень взволнованы, но стараются не привлекать к себе внимание. Локдаун сыграл им на руку и позволил скрыть эту новость от посторонних, но день икс приближается, поэтому они начали рассказывать об этом друзьям и семье. Сейчас у них дома ведутся последние приготовления, ведь малыш должен появиться на свет уже этим летом в Великобритании», — цитирует источника издание The Sun.
Наталья Горожанова
Фото: Instagram Натальи Горожановой
Модель Наталья Горожанова, прославившаяся участием в шоу «Холостяк», где она претендовала на руку и сердце певца и актера Алексея Воробьева, скоро станет мамой. Отец будущего ребенка — актер Станислав Румянцев. «Я никогда не хотела детей. Точнее, мне казалось это чем-то очень далеким от меня и в идеальной призрачной картине мира... Никогда не считала и по сей день не считаю, что это обязательная программа каждой женщины и в этом заключается ее миссия от рождения. Плюсом ко всему — у меня не было примера семейной картинки и я не знала, что такое дружная, живущая в идиллии и любви семья. Меня нисколько не огорчали "тикающие часики", "кружка воды в старости" и прочие социально правильные стереотипы. Рожать "для себя" тоже казалось весьма странной вещью. Так было бы и сейчас, если бы в один прекрасный день я не встретила его», — написала она в блоге под серией фотографий с возлюбленным.
Эмма Робертс
Фото: Globallookpress / face to face
Иностранные СМИ со ссылкой на инсайдеров в июне сообщили: 29-летняя звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс и ее бойфренд, 35-летний актер Гаррет Хедлунд, впервые станут родителями. О романе влюбленных стало известно в марте прошлого года. Актеры пока никак не прокомментировали появившуюся впервые в UsWeekly информацию о беременности.
Ники Минаж
Фото: Eastnews
37-летняя Ники Минаж и ее 41-летний возлюбленный Кеннетт Петти станут родителями. Об этом певица сообщила в соцсетях, опубликовав несколько фотографий в цветных париках и весьма игривых позах.
В октябре 2019-го певица сообщила о свадьбе, которую они с ее избранником сыграли тайно. Их помолвка состоялась летом 2019 года.
Стефани Бриту
Фото: Instagram Стефани Бриту
Звезда «Клона» Стефани Бриту сообщила о том, что ждет сына от любимого мужчины, юриста Игоря Рачковского, за несколько дней до начала лета и теперь регулярно публикует в Instagram фотографии с растущим животом.
«Наш парень, наш малыш растет. Это такая мечта! Такие невероятные эмоции! Ничего не может быть лучше! Теперь вы понимаете, кто будет доминировать в моем Instagram в ближайшие годы?» — написала актриса.
Роми Стрейд
Фото: Globallookpress / face to face
Роми Стрейд, одна из «Ангелов» Victoria’s Secret призналась, что в ее семье будет пополнение, несмотря на поставленный два года назад диагноз «поликистоз яичников», из-за которого возникают серьезные проблемы с фертильностью. «Я была опустошена, потому что стать матерью и создать семью с Лоренсом — моя самая большая мечта. И вот мне сказали, что с естественной беременностью будут трудности. Тогда я стала изучать свой диагноз и пришла к выводу, что мой случай нетипичный», — написала модель в Instagram. Роми призналась, что для того, чтобы осуществить свою мечту, ей пришлось полностью изменить свою жизнь: она стала питаться более сбалансированно, тренироваться умеренно и избегать серьезных стрессов.
Фото: globallookpress, getty, dpa, eastnews, instagram
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