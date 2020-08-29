Подольская, Хадид, Тейген и другие знаменитости, рассекретившие беременность этим летом

Модель Наталья Горожанова, прославившаяся участием в шоу «Холостяк», где она претендовала на руку и сердце певца и актера Алексея Воробьева, скоро станет мамой. Отец будущего ребенка — актер Станислав Румянцев. «Я никогда не хотела детей. Точнее, мне казалось это чем-то очень далеким от меня и в идеальной призрачной картине мира... Никогда не считала и по сей день не считаю, что это обязательная программа каждой женщины и в этом заключается ее миссия от рождения. Плюсом ко всему — у меня не было примера семейной картинки и я не знала, что такое дружная, живущая в идиллии и любви семья. Меня нисколько не огорчали "тикающие часики", "кружка воды в старости" и прочие социально правильные стереотипы. Рожать "для себя" тоже казалось весьма странной вещью. Так было бы и сейчас, если бы в один прекрасный день я не встретила его», — написала она в блоге под серией фотографий с возлюбленным.

Эмма Робертс