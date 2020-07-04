Дочь Михаила Турецкого готовится стать мамой

«Как тебе идёт 😍», « Как я рада за вас! 😭♥️ Сарина вы потрясающая девушка!🌸», «Поздравляю😍♥️ Вы потрясающе выглядите», «Поздравляю ♥️♥️♥️ это прекрасно, тебе очень идёт 🙏🏻», «Какая вы прекрасная!😍», «Нереальной красоты ❤️», «Королева», — пишут в комментариях обрадованные фолловеры (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Напомним, в 2017 году Сарина Турецкая вышла замуж за наследника грузинской ресторанной империи GG Group Торнике Церцвадзе. Торжественное мероприятие прошло в два этапа — сначала состоялся громкий праздник в Москве, на котором присутствовали 800 гостей, а затем в грузинском городе Мцхета, на родине жениха. Там новобрачных поздравили 750 человек.

Знаменитый хормейстер Михаил Турецкий — многодетный отец. От первого брака у музыканта есть дочь Наталья, подарившая ему внуков Ивана и Елену. Вторая супруга шоумена, Лиана Турецкая, родила ему дочерей Эммануэль и Лиану, а ее дочь от предыдущих отношений Сарину Михаил воспитывал как родную.