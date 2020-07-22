37-летняя супермодель Агнесс Дейн снова станет мамой

Несколько лет назад модель и актриса Агнесс Дейн, прославившаяся своей андрогинной внешностью и блиставшая на показах Burberry, Chanel, Vivienne Westwood и Giorgio Armani, сменила несчастливый брак с актером Джованни Рибизи на счастливый с «обычным парнем», финансистом, а точнее — инвестиционным менеджером Джоэлом МакЭндрю. «Я выхожу замуж за своего лучшего друга», — говорила она.

На некоторое время Агнесс пропала из круга нашего зрения, однако стоит вспомнить про нее и порадоваться — она беременна уже вторым ребенком.

О своей беременности супермодель предпочитает не говорить, однако фотографии, которые появились в The Sun и других иностранных СМИ, говорят сами за себя — на них она запечатлена в бикини и рубашке с сильно округлившимся животом.

Этот малыш станет вторым в семье — их первенец родился в декабре 2018 года.