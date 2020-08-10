Звезда «Квартета И» Леонид Барац в третий раз станет отцом: «Предположительная дата релиза — октябрь»
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Звезда фильмов «День выборов» и «О чем говорят мужчины» показал в блоге фотографии с беременной супругой Анной Моисеевой: «Предположительная дата релиза - октябрь. Предположительные названия - Марк, Даниил, Егор. (Мальдивы. Сделано с любовью)».
«Надо в традициях вашей семьи дать 2 имени! Счастья вам и здоровья всем, Алексей, Анна и новый житель планеты! Ждём релиз», «Аааа! Прекрасная новость!!! Поздравляю!!! Здоровья! И, берегите себя», «Ага!! Я ж говорила, что мальчика надо)) А то девчонки выйдут замуж, да фырррр из дома....))Так и получилось - у Вас будет мальчик!!», «Удивительно красивая и чувственная пара!» — радуются подписчики за любимого актера.
Напомним, Леонид Барац познакомился со своей будущей женой Анной Касаткиной, брак с которой впоследствии продлился более двадцати лет и распался в 2015 году, во время учебы в ГИТИСе. У супругов родились две дочки — Елизавета в 1994 году и Ева — в 2003 году. В 2016 году актер закрутил роман с психологом из Киева Анной Моисеевой, которая позднее вышла замуж за популярного возлюбленного. В конце 2019 года в Сети появились слухи о проблемах в этом браке, однако Леониду и Анне удалось их преодолеть.
Фото: Instagram/@lesha_barats, @_annamoiseeva, Global Look Press_
Видео: YouTube
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