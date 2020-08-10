Звезда «Квартета И» Леонид Барац в третий раз станет отцом: «Предположительная дата релиза — октябрь»

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Напомним, Леонид Барац познакомился со своей будущей женой Анной Касаткиной, брак с которой впоследствии продлился более двадцати лет и распался в 2015 году, во время учебы в ГИТИСе. У супругов родились две дочки — Елизавета в 1994 году и Ева — в 2003 году. В 2016 году актер закрутил роман с психологом из Киева Анной Моисеевой, которая позднее вышла замуж за популярного возлюбленного. В конце 2019 года в Сети появились слухи о проблемах в этом браке, однако Леониду и Анне удалось их преодолеть.