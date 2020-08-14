Обладатель «Оскара» Джон Ледженд и модель Крисси Тейген ждут третьего ребенка

34-летняя модель Крисси Тейген — муза и главная героиня многих клипов своего знаменитого супруга Джона Ледженда. Обладатель «Оскара», «Тони», «Эмми», «Грэмми» представил поклонникам новое видео на балладу Wild, в которой воспел свои чувства к красавице-жене.

И, показав ролик, супруги дали понять, что ждут третьего ребенка. Во всем клипе Крисси показывают в выгодных ракурсах, не делая акцент на живот, но в конце видео становится ясно, что живот уже заметный.