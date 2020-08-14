Обладатель «Оскара» Джон Ледженд и модель Крисси Тейген ждут третьего ребенка
Фото: www.instagram.com/chrissyteigen/
34-летняя модель Крисси Тейген — муза и главная героиня многих клипов своего знаменитого супруга Джона Ледженда. Обладатель «Оскара», «Тони», «Эмми», «Грэмми» представил поклонникам новое видео на балладу Wild, в которой воспел свои чувства к красавице-жене.
И, показав ролик, супруги дали понять, что ждут третьего ребенка. Во всем клипе Крисси показывают в выгодных ракурсах, не делая акцент на живот, но в конце видео становится ясно, что живот уже заметный.
Джон Ледженд и Крисси тейген поженились в сентябре 2013 года. Шикарная свадьба знаменитостей состоялась на берегу живописного озера Комо в Италии. Супруги уже растят двоих детей: 4-летнюю Луну и 2-летнего Майлза.
Месяц назад Тейген, славящаяся своими впечатляющими формами, сообщила, что перенесла операцию по уменьшению груди. Тогда она обмолвилась, что ей предстоит еще одна хирургическая процедура. Но теперь вмешательство ей придется отложить.
Фото и видео: Instagram Джона Ледженда и Крисси Тейген, youtube-канал John Legend
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