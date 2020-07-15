Поплывшая талия и округлившийся живот: Натали Портман ждет третьего ребенка?

Напомним, что Натали Портман и Бенджамин Мильпье встретились в 2010 году на съемках фильма «Черный лебедь», на котором он работал в качестве хореографа. В 2012 году они тайно поженились по еврейским традициям. Папарацци все же удалось тогда сделать несколько снимков торжества. Церемония началась после захода солнца, а обмен кольцами и клятвами проходил под хупой (навес, символизирующий будущее жилье). Молодожены исполнили 20-минутный танец хора, затем гости подняли их на креслах вверх. Невеста была в классическом белом свадебном платье от Rodarte.

Последние несколько лет они жили в Париже. Позже — переехали в Лос-Анджелес. У супругов подрастает двое детей — девятилетний сын Алеф и трехлетняя дочь Амалия.