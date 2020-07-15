Звезда шоу «Холостяк» Наталья Горожанова беременна от «тайного мужа» Равшаны Курковой

Наталья призналась, что в Станислава она влюбилась с первого взгляда, поверила ему и захотела иметь именно с ним «что-то общее на всю жизнь».

«Убедил. Расслабил. Доверилась. И да, я понимаю, нет никаких гарантий, что мы всю жизнь будем вместе, что он или я не захотим пойти в разных направлениях, не влюбимся в других, или завтра не случится Армагеддон. Останется общее. Жизнь. Продолжение нас. Думаю многие из нас слышали что-то из разряда "ты просто поймешь, что это он" и именно ему тебе захочется рожать детей, варить борщи и прочее. Так и случилось. Случилось со мной, порой скептиком до мозга костей. Это моя история. И я не говорю, что она правильная и так должно быть у всех. Пожалуйста, не чувствуйте себя неправильными если не хотите детей. Это ваш выбор. Ваша жизнь. Просто живите сердцем. Оно не обманет», — добавила она.

В Сети Станислав Румянцев известен как бывший муж Равшаны Курковой. Они познакомились во время работы в спектакле «Черный Русский» и состояли в отношениях с 2016 года, а в августе 2017-го года светским сплетникам стало известно, что пара тайно зарегистрировала брак. Ни Станислав, ни Равшана так и не прокомментировали эту информацию.