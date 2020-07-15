Звезда шоу «Холостяк» Наталья Горожанова беременна от «тайного мужа» Равшаны Курковой
Фото: Instagram Натальи Горожановой
Модель Наталья Горожанова, прославившаяся участием в шоу «Холостяк», где она претендовала на руку и сердце певца и актера Алексея Воробьева, скоро станет мамой. Отец будущего ребенка — актер Станислав Румянцев.
«Я никогда не хотела детей. Точнее, мне казалось это чем-то очень далеким от меня и в идеальной призрачной картине мира... никогда не считала и по сей день не считаю, что это обязательная программа каждой женщины и в этом заключается ее миссия от рождения. Плюсом ко всему — у меня не было примера семейной картинки и я не знала, что такое дружная, живущая в идиллии и любви семья. Меня нисколько не огорчали "тикающие часики", "кружка воды в старости" и прочие социально правильные стереотипы. Рожать "для себя" тоже казалось весьма странной вещью. Так было бы и сейчас, если бы в один прекрасный день я не встретила его», — написала она в блоге под серией фотографий с возлюбленным.
Наталья призналась, что в Станислава она влюбилась с первого взгляда, поверила ему и захотела иметь именно с ним «что-то общее на всю жизнь».
«Убедил. Расслабил. Доверилась. И да, я понимаю, нет никаких гарантий, что мы всю жизнь будем вместе, что он или я не захотим пойти в разных направлениях, не влюбимся в других, или завтра не случится Армагеддон. Останется общее. Жизнь. Продолжение нас. Думаю многие из нас слышали что-то из разряда "ты просто поймешь, что это он" и именно ему тебе захочется рожать детей, варить борщи и прочее. Так и случилось. Случилось со мной, порой скептиком до мозга костей. Это моя история. И я не говорю, что она правильная и так должно быть у всех. Пожалуйста, не чувствуйте себя неправильными если не хотите детей. Это ваш выбор. Ваша жизнь. Просто живите сердцем. Оно не обманет», — добавила она.
В Сети Станислав Румянцев известен как бывший муж Равшаны Курковой. Они познакомились во время работы в спектакле «Черный Русский» и состояли в отношениях с 2016 года, а в августе 2017-го года светским сплетникам стало известно, что пара тайно зарегистрировала брак. Ни Станислав, ни Равшана так и не прокомментировали эту информацию.
Фото и видео: Instagram/@gorozhanova
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