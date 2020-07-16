25-летняя Джиджи Хадид призналась, почему «прячет» беременность, и показала большой живот

25-летняя Джиджи Хадид ждет первенца от музыканта Зейна Малика. О скором прибавлении в семействе они рассказали в апреле. И после этого модель ушла в тень, поклонники начали переживать, почему будущая мать так редко появляется в социальных сетях, не постит десятки фото с животом, как это делает большинство беременных женщин, и ничего не рассказывает о своем состоянии.

И после долгого молчания Джиджи вышла на связь с фанатами в прямом эфире Instagram. Она пояснила, что во время беременности хочет отдохнуть от съемок и приготовлений к ним. «Я расслабляюсь. Мне не нужно наряжаться и краситься, — отметила она. — К тому же я беременна во время пандемии коронавируса, поэтому мой живот — не самое главное в мире. Кстати, вот он».