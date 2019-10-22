36-летняя скандальная рэперша Ники Минаж вышла замуж за музыканта-преступника

В СМИ часто обсуждают пышные формы Ники, которые она сама сделала, прибегнув к услугам пластических хирургов. «Когда я была маленькой, я видела женщин, которые делали пластику. И уже тогда была уверена, что тоже лягу под нож. Современные рэперши много говорят о сексе, и я мой образ должен соответствовать этому», — объясняла она в одном из интервью свой скандальный имидж.

В августе 2015 года в музее восковых фигур Мадам Тюссо появилась фигура Ники Минаж в откровенном наряде и в провокационной позе на четвереньках. После того, как посетители стали непривычно вести себя возле восковой Ники, около скульптуры поставили охрану.

Ники Минаж известна не только как хип-хоп исполнительница, которая шесть лет подряд побеждала в соответствующей номинации на премии BET Awards, но и как киноактриса. Ее фильмография насчитывает 190 картин.