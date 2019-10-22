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36-летняя скандальная рэперша Ники Минаж вышла замуж за музыканта-преступника

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ники Минаж взяла двойную фамилию

Фото: Instagram

Об этом она известила подписчиков в Instagram.

Одна из самых скандальных звезд американского шоу-бизнеса – 36-летняя Ники Минаж вышла замуж за своего 40-летнего бойфренда Кеннета Петти. О смене социального статуса она рассказала в социальной сети, опубликовав видео, в котором показала кепки с надписями «жених» и «невеста», а также кружки с надписями «мистер» и «миссис».

«Оника Таня Мараж-Петти», — подписала рэперша видео.

О помолвке Минаж и Пети стало известно летом 2019 года. Артистка, прославившаяся в том числе и своим эксцентричным поведением и сценическими образами на грани морали и приличия, и мужа выбрала не совсем обычного. У новоиспеченного мужа имеются судимости за попытку изнасилования и убийство.

В СМИ часто обсуждают пышные формы Ники, которые она сама сделала, прибегнув к услугам пластических хирургов. «Когда я была маленькой, я видела женщин, которые делали пластику. И уже тогда была уверена, что тоже лягу под нож. Современные рэперши много говорят о сексе, и я мой образ должен соответствовать этому», — объясняла она в одном из интервью свой скандальный имидж.

В августе 2015 года в музее восковых фигур Мадам Тюссо появилась фигура Ники Минаж в откровенном наряде и в провокационной позе на четвереньках. После того, как посетители стали непривычно вести себя возле восковой Ники, около скульптуры поставили охрану.

Ники Минаж известна не только как хип-хоп исполнительница, которая шесть лет подряд побеждала в соответствующей номинации на премии BET Awards, но и как киноактриса. Ее фильмография насчитывает 190 картин.

Фото и видео: Instagram

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