25-летняя Джиджи Хадид с сильно округлившимся животом снялась для глянца

Объявив о своей беременности в апреле, модель ушла в тень, чтобы не привлекать к себе всеобщего внимания. «Я расслабляюсь. Мне не нужно наряжаться и краситься. Сейчас я выгляжу не очень привлекательно. Ношу свободную простую одежду — летом в ней прохладней, да и просто удобно. И она скрадывает мои формы, но я не прячу свою беременность», — объяснила будущая мать.

Отцом первенца модели станет музыкант 27-летний музыкант Зейн Малик.