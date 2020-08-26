25-летняя Джиджи Хадид с сильно округлившимся животом снялась для глянца
Долгое время Джиджи Хадид скрывала свою беременность. Округлившийся живот модель продемонстрировала на стильной фотосессии для журнала Harpers' Bazaar. Первые кадры редакция опубликовала в Instagram-аккаунте.
Остальные поклонники могут найти на странице будущей мамы:
Объявив о своей беременности в апреле, модель ушла в тень, чтобы не привлекать к себе всеобщего внимания. «Я расслабляюсь. Мне не нужно наряжаться и краситься. Сейчас я выгляжу не очень привлекательно. Ношу свободную простую одежду — летом в ней прохладней, да и просто удобно. И она скрадывает мои формы, но я не прячу свою беременность», — объяснила будущая мать.
Отцом первенца модели станет музыкант 27-летний музыкант Зейн Малик.
Фото и видео: Instagram/@
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