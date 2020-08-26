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25-летняя Джиджи Хадид с сильно округлившимся животом снялась для глянца

Редкие фотографии беременной Джиджи Хадид украсили страницы Harpers' Bazaar.

Долгое время Джиджи Хадид скрывала свою беременность. Округлившийся живот модель продемонстрировала на стильной фотосессии для журнала Harpers' Bazaar. Первые кадры редакция опубликовала в Instagram-аккаунте.

Остальные поклонники могут найти на странице будущей мамы:

Объявив о своей беременности в апреле, модель ушла в тень, чтобы не привлекать к себе всеобщего внимания. «Я расслабляюсь. Мне не нужно наряжаться и краситься. Сейчас я выгляжу не очень привлекательно. Ношу свободную простую одежду — летом в ней прохладней, да и просто удобно. И она скрадывает мои формы, но я не прячу свою беременность», — объяснила будущая мать.

Отцом первенца модели станет музыкант 27-летний музыкант Зейн Малик.

Фото и видео: Instagram/@

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