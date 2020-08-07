41-летняя звезда фильма «Дневник памяти» Рэйчел МакАдамс беременна вторым ребенком

Папарацци сфотографировали Рэйчел МакАдамс во время прогулки с двухлетним сыном. Актриса была одета в черные легинсы и белую футболку свободного кроя, под которой уже невозможно скрыть интересное положение. Сама Рэйчел при этом предпочитает не давать никаких комментариев и крайне неохотно разговаривает с журналистами и поклонниками о личной жизни.

«Я не скучаю, так как у меня есть прекрасная возможность отвлечься — мой двухлетний сын. Я почти все время занимаюсь им. Иногда я думаю, лучше ли быть на карантине одному или с семьей. Конечно, бывают дни, когда устаешь, но мне было бы так скучно без него. Он очень забавный», — рассказала она недавно во время участия в благотворительном онлайн-мероприятии.

Напомним, что Рэйчел МакАдамс прославилась благодаря фильму «Дневник памяти», в котором сыграла главную роль. Известно, что она встречалась с партнером по картине Райаном Гослингом, затем у нее были романы с актерами Джошем Лукасом и Майклом Шином. В апреле 2018 года МакАдамс родила сына от сценариста Джейми Линдена.

«Это величайшее событие, которое когда-либо со мной случалось. Твоя жизнь отныне не принадлежит тебе, но все мои 39 лет были чрезмерно наполнены мной, я уже устала от себя. Так что теперь очень счастлива сместить фокус внимания на другого человека. Мне пришлось долго ждать возможности родить ребенка, но я хотела, чтобы это случилось в самое правильное время», — заявила актриса в интервью Sunday Times после рождения первенца.