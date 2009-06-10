«Я думала, что это невозможно»: вопреки диагнозу модель Victoria's Secret ждет первенца

Роми призналась, что для того, чтобы осуществить свою мечту, ей пришлось полностью изменить свою жизнь: она стала питаться более сбалансированно, тренироваться умеренно и избегать серьезных стрессов. Также она начала больше отдыхать, проводить время с родными и близкими, а также испытала на себе лечение иглорефлексотерапией. Ее старания увенчались успехом и, несмотря на неутешительный диагноз, она вскоре подарит ребенка своему мужу Лоренсу, с которым, кстати, встречается с подросткового возраста.

Фото: Instagram

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