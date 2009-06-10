«Я думала, что это невозможно»: вопреки диагнозу модель Victoria's Secret ждет первенца
Фото: Instagram
Радостной новостью модель поделилась на своей странице в социальной сети Instagram, где призналась, что мечтала быть матерью, сколько себя помнит, однако 2 года назад врачи диагностировали у нее поликистоз яичников, одним из осложнений которого считается бесплодие. Причиной развития заболевания стала работа Роми с ее частыми перелетами, постоянными стрессами, жесткими диетами и изнуряющими тренировками.
«Я была опустошена, потому что стать матерью и создать семью с Лоренсом — моя самая большая мечта. И вот мне сказали, что с естественной беременностью будут трудности. Тогда я стала изучать свой диагноз и пришла к выводу, что мой случай нетипичный», — написала Стрейд в своем посте.
Роми призналась, что для того, чтобы осуществить свою мечту, ей пришлось полностью изменить свою жизнь: она стала питаться более сбалансированно, тренироваться умеренно и избегать серьезных стрессов. Также она начала больше отдыхать, проводить время с родными и близкими, а также испытала на себе лечение иглорефлексотерапией. Ее старания увенчались успехом и, несмотря на неутешительный диагноз, она вскоре подарит ребенка своему мужу Лоренсу, с которым, кстати, встречается с подросткового возраста.
Фото: Instagram
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