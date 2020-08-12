Один из самых богатых певцов готовится стать отцом

Британские СМИ сообщают, что 29-летний певец Эд Ширан, входящий в сотню самых высокооплачиваемых мировых звезд, и его 28-летняя супруга Черри Сиборн готовятся стать родителями. «Эд и Черри невероятно счастливы и очень взволнованы, но стараются не привлекать к себе внимание. Локдаун сыграл им на руку и позволил скрыть эту новость от посторонних, но день икс приближается, поэтому они начали рассказывать об этом друзьям и семье. Сейчас у них дома ведутся последние приготовления, ведь малыш должен появиться на свет уже этим летом в Великобритании», — цитирует источника издание The Sun.