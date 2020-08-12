Один из самых богатых певцов готовится стать отцом
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Британские СМИ сообщают, что 29-летний певец Эд Ширан, входящий в сотню самых высокооплачиваемых мировых звезд, и его 28-летняя супруга Черри Сиборн готовятся стать родителями. «Эд и Черри невероятно счастливы и очень взволнованы, но стараются не привлекать к себе внимание. Локдаун сыграл им на руку и позволил скрыть эту новость от посторонних, но день икс приближается, поэтому они начали рассказывать об этом друзьям и семье. Сейчас у них дома ведутся последние приготовления, ведь малыш должен появиться на свет уже этим летом в Великобритании», — цитирует источника издание The Sun.
Фото: East News
Напомним, Эд Ширан и Черри Сибборн были знакомы со школьной скамьи. Пара обручилась еще два года назад, в январе 2018 года рыжеволосый певец и музыкант рассказал подписчикам о счастливом событии. О свадьбе пары стало известно в феврале 2019 года, возлюбленные устроили тайную церемонию в графстве Суффолк, на которой присутствовало всего сорок гостей из числа родственников и близких друзей.
Фото: Global Look Press, East News
Видео: Instagram
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