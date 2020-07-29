31-летняя супермодель Коко Роша беременна третьим ребенком

Постоянная участница модных обзоров нашего сайта, супермодель Коко Роша, снова беременна. В интервью для издания People она и ее муж, фотограф Джеймс Конран, сообщили: у них будет девочка. У канадской модели уже есть двое детей — пятилетняя дочь Айони и двухлетний сын Айвер.

«У нас будет девочка и ее старшая сестренка очень рада этому. Ей нравится играть со старшим братом, но она хочет подражать маме и заботиться о ком-то как о куколке», — призналась будущая мама.

О беременности пара узнала в самом начале карантина. Сейчас плоду уже 5 с половиной месяцев. Будущие родители посетовали, что не могут вместе ходить на УЗИ из-за существующих сейчас ограничений, но они наловчились использовать видеосвязь.

Коко Роша — одна из самых ярких моделей «нулевых», согласно рейтингам журнала Vogue.