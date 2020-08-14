Переставшая скрывать беременность Наталья Подольская показала округлившийся живот в купальнике
Фото: Instagram Натальи Подольской
Наталья опубликовала на своей странице в Instagram эффектный кадр, на котором она позирует в купальнике с заметно округлившимся животом. Теперь сомнений, в том что певица беременна, точно нет. «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», — подписала она фото.
Фото: Instagram Натальи Подольской
К слову, на днях Наталья Подольская случайно засветила округлившийся живот, опубликовав фотографии семейного отдыха. Для прогулки она выбрала белое хлопковое платье свободного кроя с кружевной отделкой, которое не смогло скрыть ее изменившуюся фигуру.
Напомним, что Наталья Подольская впервые стала мамой в пятую годовщину со дня свадьбы с Владимиром Пресняковым — 5 июня 2015 года она родила долгожданного сына Артемия. Для Преснякова ребенок, которого совсем скоро подарит ему супруга, станет третьим — у него также есть 29-летний сын Никита от певицы Кристины Орбакайте.
Фото: Instagram
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