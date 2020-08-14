Переставшая скрывать беременность Наталья Подольская показала округлившийся живот в купальнике

К слову, на днях Наталья Подольская случайно засветила округлившийся живот, опубликовав фотографии семейного отдыха. Для прогулки она выбрала белое хлопковое платье свободного кроя с кружевной отделкой, которое не смогло скрыть ее изменившуюся фигуру.

Напомним, что Наталья Подольская впервые стала мамой в пятую годовщину со дня свадьбы с Владимиром Пресняковым — 5 июня 2015 года она родила долгожданного сына Артемия. Для Преснякова ребенок, которого совсем скоро подарит ему супруга, станет третьим — у него также есть 29-летний сын Никита от певицы Кристины Орбакайте.