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Переставшая скрывать беременность Наталья Подольская показала округлившийся живот в купальнике

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Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыном Артемием

Фото: Instagram Натальи Подольской

38-летняя популярная певица Наталья Подольская, слухи о беременности которой появились еще несколько недель назад, перестала скрывать свое интересное положение от широкой общественности.

Наталья опубликовала на своей странице в Instagram эффектный кадр, на котором она позирует в купальнике с заметно округлившимся животом. Теперь сомнений, в том что певица беременна, точно нет. «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», — подписала она фото.

Наталья Подольская

Фото: Instagram Натальи Подольской

К слову, на днях Наталья Подольская случайно засветила округлившийся живот, опубликовав фотографии семейного отдыха. Для прогулки она выбрала белое хлопковое платье свободного кроя с кружевной отделкой, которое не смогло скрыть ее изменившуюся фигуру.

Напомним, что Наталья Подольская впервые стала мамой в пятую годовщину со дня свадьбы с Владимиром Пресняковым — 5 июня 2015 года она родила долгожданного сына Артемия. Для Преснякова ребенок, которого совсем скоро подарит ему супруга, станет третьим — у него также есть 29-летний сын Никита от певицы Кристины Орбакайте.

Фото: Instagram

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