Ксения Собчак, Меган Маркл и другие самые обсуждаемые женщины 2017 года
Ксения Собчак
Ксения Собчак заявила о своем намерении участвовать в предвыборной президентской гонке и отметила, что опыт работы в шоу-бизнесе и реалити, который кому-то может показаться неподходящим, наоборот, поможет ей в политической деятельности. Также она пояснила, что свою кандидатуру на выборах приравнивает к голосованию против всех. В конце декабря Собчак официально зарегистрировала свою кандидатуру в ЦИК и предложила Алексею Навальному стать ее доверенным лицом.
Меган Маркл
Совсем скоро актриса Меган Маркл станет членом британской королевской семьи. Отношения со звездой сериала «Форс-мажоры» принц Гарри подтвердил в конце прошлого года, попросив папарацци оставить ее в покое. Меган осуждали за слишком откровенные сцены, в которых она снималась, некоторые позволяли себе расистские комментарии в ее адрес (ее мать — афроамериканка), обсуждали развод актрисы с режиссером Тревором Энгельсоном... В конце ноября Гарри и Меган объявили о помолвке и стали вместе появляться на официальных мероприятиях. Теперь на безымянном пальце Маркл блестит помолвочное кольцо с бриллиантами, ранее принадлежавшими самой принцессе Диане, а свадьба влюбленных назначена на весну следующего года.
Паулина Андреева
Паулина Андреева и Федор Бондарчук в уходящем году окончательно вышли из тени, стали регулярно выходить вместе в свет и впервые дали совместное интервью о своих отношениях для журнала Ксении Собчак L'Oficciel, на обложке которого появились с заголовком «Вместе навсегда?». В итоге СМИ, поклонники и критики пары, тысячи пользователей Сети горячо обсуждали и внешние данные Паулины Андреевой, и ее актерские способности. В профессиональном плане год у актрисы выдался урожайным: Андреева сыграла сразу две роли в картине «Мифы», для которой также записала саундтрек, начала сниматься в двух сериалах и фильме «Любовницы».
Брижит Макрон
Новую первую леди Франции и супругу президента Эмманюэля Макрона критиковали за большую разницу в возрасте с мужем, за слишком короткие юбки, а потом и вовсе общественная организация «Национальное равенство» создала петицию против присвоения ей официального статуса первой леди. Документ подписали более трехсот тысяч человек. Дело в том, что во время предвыборной гонки Эмманюэль Макрон обещал, что его жена будет заниматься общественной деятельностью на безвозмездной основе. Однако художник Тьерри Пол Валлетт отметил в петиции, что Брижит Макрон обзавелась несколькими помощниками, охранниками и двумя секретарями. Всех недовольных успокоили представители Елисейского дворца, заявившие, что статус первой леди не наделяет мадам Макрон никакими дополнительными правами.
Светлана Лобода
Экс-участница группы «ВИА Гра» Светлана Лобода еще тринадцать лет назад начала сольную карьеру и была популярной на Украине исполнительницей. Настоящий прорыв в российском шоу-бизнесе для Лободы случился только в этом году. Светлана стала постоянной гостьей различных ток-шоу, больших концертов, победительницей многочисленных премий и устроила двухчасовое шоу на «Новой волне» в Сочи.
Катя Гордон
Катя Гордон в этом году пропагандировала бодипозитив, женскую силу, самостоятельность и отвагу. Журналистка и правозащитница откровенно рассказала о тяжелых родах, во время которых потеряла несколько литров крови, а затем показала фигуру без фотошопа и шрам на животе. Кроме того, Гордон собиралась баллотироваться в президенты.
Мелания Трамп
В прошедшем году много критиков нашлось не только у первой леди Франции Брижит Макрон, но и у первой леди США Мелании Трамп. Журналисты и противники Трампа вспомнили и ее модельное прошлое, когда Мелания снималась в смелых фотосессиях, и многое другое. Звезды шоу-бизнеса публично выступали против президентской четы, а несколько знаменитых дизайнеров отказались одевать первую леди. Меланию Трамп поддержали итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, из-за чего разгорелся новый скандал: хейтеры призывали бойкотировать марку Dolce&Gabbana и писали гневные сообщения в Сети с хештегом #BoycottDolceGabbana.
Ольга Бузова
В конце прошлого года Ольга Бузова официально развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, весь нынешний год тяжело этот развод переживала, а наблюдать за ее переживаниями могла вся страна. Телеведущая реалити «Дом-2» рассказывала о своей жизни в многочисленных интервью и ток-шоу, начала петь песни о несчастной любви и предательстве и в какой-то момент вообще перестала пропадать из новостных лент. Результат — у Ольги появилась многочисленная армия преданных поклонников и, кажется, не менее многочисленная армия хейтеров.
Анастасия Костенко
Спустя несколько месяцев после развода с телеведущей Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов перестал скрывать роман с «вице-мисс Россия» и участницей конкурса красоты «Мисс мира — 2014» Анастасией Костенко. Несколько месяцев влюбленные были одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса — во многом благодаря тому, что экс-супруга полузащитника московского «Локомотива» слишком бурно переживала и публично комментировала болезненный развод. Теперь Анастасия и Дмитрий готовятся к свадьбе, точная дата которой, правда, пока не назначена.
Дана Борисова
Весной в эфир Первого канала вышла программа «Пусть говорят» с участием матери Даны Борисовой Екатерины Ивановны, которая объявила о том, что ее дочь — наркоманка. Ведущий шоу Андрей Малахов и председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников отправились домой к Борисовой, которую убедили отправиться на лечение в Таиланд. Сама Дана призналась в том, что продолжительное время пила горстями снотворное и запивала его алкоголем. В итоге вся страна наблюдала за тем, как телеведущая возвращается к жизни и борется с экс-супругом за право опеки над дочерью.
Диана Шурыгина
В декабре прошлого года Ленинский районный суд Ульяновска признал 21-летнего местного жителя Сергея Семенова виновным в совершении изнасилования 16-летней Дианы Шурыгиной. Дело вызвало широкий общественный резонанс после того, как Шурыгина приняла участие сразу в нескольких выпусках ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». Одни обвиняли девушку в стремлении к сомнительной славе и лжесвидетельстве, другие считали, что женщины требуют большей защиты от сексуальных домогательств, а третьи обрушились на Андрея Малахова за пропаганду подростковой распущенности. Поведение Дианы в телеэфире тем временем породило множество интернет-мемов. Сама Шурыгина в итоге стала видеоблогером и вышла замуж за оператора Первого канала.
Фото: eastnews, starface, globallookpress, getty, instagram, архивы пресс-служб