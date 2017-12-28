Телеведущая и журналистка Ксения Собчак баллотируется на пост президента России, американская актриса Меган Маркл выходит замуж за внука британской королевы Елизаветы II принца Гарри, новая первая леди Франции Брижит Макрон ломает стереотипы... Мы вспомнили женщин, которых чаще всего обсуждали в уходящем году.

Ксения Собчак

Ксения Собчак заявила о своем намерении участвовать в предвыборной президентской гонке и отметила, что опыт работы в шоу-бизнесе и реалити, который кому-то может показаться неподходящим, наоборот, поможет ей в политической деятельности. Также она пояснила, что свою кандидатуру на выборах приравнивает к голосованию против всех. В конце декабря Собчак официально зарегистрировала свою кандидатуру в ЦИК и предложила Алексею Навальному стать ее доверенным лицом. Меган Маркл

Совсем скоро актриса Меган Маркл станет членом британской королевской семьи. Отношения со звездой сериала «Форс-мажоры» принц Гарри подтвердил в конце прошлого года, попросив папарацци оставить ее в покое. Меган осуждали за слишком откровенные сцены, в которых она снималась, некоторые позволяли себе расистские комментарии в ее адрес (ее мать — афроамериканка), обсуждали развод актрисы с режиссером Тревором Энгельсоном... В конце ноября Гарри и Меган объявили о помолвке и стали вместе появляться на официальных мероприятиях. Теперь на безымянном пальце Маркл блестит помолвочное кольцо с бриллиантами, ранее принадлежавшими самой принцессе Диане, а свадьба влюбленных назначена на весну следующего года. Паулина Андреева

Паулина Андреева и Федор Бондарчук в уходящем году окончательно вышли из тени, стали регулярно выходить вместе в свет и впервые дали совместное интервью о своих отношениях для журнала Ксении Собчак L'Oficciel, на обложке которого появились с заголовком «Вместе навсегда?». В итоге СМИ, поклонники и критики пары, тысячи пользователей Сети горячо обсуждали и внешние данные Паулины Андреевой, и ее актерские способности. В профессиональном плане год у актрисы выдался урожайным: Андреева сыграла сразу две роли в картине «Мифы», для которой также записала саундтрек, начала сниматься в двух сериалах и фильме «Любовницы». Брижит Макрон

Новую первую леди Франции и супругу президента Эмманюэля Макрона критиковали за большую разницу в возрасте с мужем, за слишком короткие юбки, а потом и вовсе общественная организация «Национальное равенство» создала петицию против присвоения ей официального статуса первой леди. Документ подписали более трехсот тысяч человек. Дело в том, что во время предвыборной гонки Эмманюэль Макрон обещал, что его жена будет заниматься общественной деятельностью на безвозмездной основе. Однако художник Тьерри Пол Валлетт отметил в петиции, что Брижит Макрон обзавелась несколькими помощниками, охранниками и двумя секретарями. Всех недовольных успокоили представители Елисейского дворца, заявившие, что статус первой леди не наделяет мадам Макрон никакими дополнительными правами. Светлана Лобода

Экс-участница группы «ВИА Гра» Светлана Лобода еще тринадцать лет назад начала сольную карьеру и была популярной на Украине исполнительницей. Настоящий прорыв в российском шоу-бизнесе для Лободы случился только в этом году. Светлана стала постоянной гостьей различных ток-шоу, больших концертов, победительницей многочисленных премий и устроила двухчасовое шоу на «Новой волне» в Сочи. Катя Гордон

Катя Гордон в этом году пропагандировала бодипозитив, женскую силу, самостоятельность и отвагу. Журналистка и правозащитница откровенно рассказала о тяжелых родах, во время которых потеряла несколько литров крови, а затем показала фигуру без фотошопа и шрам на животе. Кроме того, Гордон собиралась баллотироваться в президенты. Мелания Трамп

В прошедшем году много критиков нашлось не только у первой леди Франции Брижит Макрон, но и у первой леди США Мелании Трамп. Журналисты и противники Трампа вспомнили и ее модельное прошлое, когда Мелания снималась в смелых фотосессиях, и многое другое. Звезды шоу-бизнеса публично выступали против президентской четы, а несколько знаменитых дизайнеров отказались одевать первую леди. Меланию Трамп поддержали итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, из-за чего разгорелся новый скандал: хейтеры призывали бойкотировать марку Dolce&Gabbana и писали гневные сообщения в Сети с хештегом #BoycottDolceGabbana. Ольга Бузова

В конце прошлого года Ольга Бузова официально развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, весь нынешний год тяжело этот развод переживала, а наблюдать за ее переживаниями могла вся страна. Телеведущая реалити «Дом-2» рассказывала о своей жизни в многочисленных интервью и ток-шоу, начала петь песни о несчастной любви и предательстве и в какой-то момент вообще перестала пропадать из новостных лент. Результат — у Ольги появилась многочисленная армия преданных поклонников и, кажется, не менее многочисленная армия хейтеров. Анастасия Костенко

Спустя несколько месяцев после развода с телеведущей Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов перестал скрывать роман с «вице-мисс Россия» и участницей конкурса красоты «Мисс мира — 2014» Анастасией Костенко. Несколько месяцев влюбленные были одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса — во многом благодаря тому, что экс-супруга полузащитника московского «Локомотива» слишком бурно переживала и публично комментировала болезненный развод. Теперь Анастасия и Дмитрий готовятся к свадьбе, точная дата которой, правда, пока не назначена. Дана Борисова

Весной в эфир Первого канала вышла программа «Пусть говорят» с участием матери Даны Борисовой Екатерины Ивановны, которая объявила о том, что ее дочь — наркоманка. Ведущий шоу Андрей Малахов и председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников отправились домой к Борисовой, которую убедили отправиться на лечение в Таиланд. Сама Дана призналась в том, что продолжительное время пила горстями снотворное и запивала его алкоголем. В итоге вся страна наблюдала за тем, как телеведущая возвращается к жизни и борется с экс-супругом за право опеки над дочерью. Диана Шурыгина