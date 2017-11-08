Минувшим вечером в столице состоялось вручение тринадцатой по счету премии «Женщина года» по версии журнала Glamour

Вечером 13 ноября в московском театре «Геликон-опера» собрались самые яркие представители отечественного бомонда по случаю награждения «Женщин года» по версии журнала Glamour. Среди гостей мероприятия были замечены Филипп Киркоров, Виктория Дайнеко, Полина Гагарина, Ксения Собчак, Светлана Ходченкова, Галина Юдашкина и Петр Максаков, Глафира Тарханова, Анна Цуканова-Котт, Константин и Алина Крюковы, Александр и Анжелика Ревва. Ведущими церемонии в этом году стали Иван Ургант, Ольга Шелест и Александр Гудков.

Особое внимание среди гостей привлекла Наталья Ионова (также известная как Глюк’оZа). Певица появилась на церемонии вручения премии в длинном красном платье с глубоким декольте и высоким разрезом.

Наталья Ионова

Светлана Лобода, получившая главную статуэтку «Женщина года» Glamour 2017, остается верна своему любимому стилю: дерзкое мини и много блеска. Певица выбрала костюм-двойку, состоящий из мини-юбки и смокинга, обильно расшитых пайетками и бусинами под жемчуг. Черная шелковая блуза дополнила образ певицы.

Светлана Лобода

Еще один запоминающийся образ был у «Телезвезды года» Регины Тодоренко. Бессменная ведущая «Орла и Решки» блистала на сцене в шелковом платье со спущенными плечами и пышной юбкой с разрезом.

Регина Тодоренко