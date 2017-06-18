Известная журналистка Катя Гордон несколько месяцев назад стала мамой — у нее родился второй сын. Знаменитость в блоге рассказывала о том, что роды прошли тяжело, и она находилась практически на грани жизни и смерти.

Сегодня в Instagram журналистки появилось фото в купальнике. «Я умею делать талию уже в програмках;)) и ретушировать шрамы. Но есть как есть;)) этот шрам - жизнь моего второго сына и моя, но время объявить поиск хирурга, который его перешьет и сделает аккуратнее», — гласила подпись.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon)Июн 18 2017 в 3:28 PDT

Фолловеры знаменитости восхитились смелостью женщины: «Какая же Вы искренняя и смелая!», «Катя, вы прекрасны во всех отношениях и смыслах!», «В этом вся ты. Настоящая», «Спасибо вам за огромный градус доверия к своим читателям и разрешение хоть глазком увидеть вас «не в обложечном варианте», а живой естественной. Еще раз спасибо и огромного здоровья вам и вашим деткам», «Настоящая, редкая, живая. Вокруг все больше кукол чем живых людей. Молодец». Многие женщины, также перенесшие операцию кесарева сечения, поддержали Катю и поделились своим опытом.

Напомним, Катя Гордон, как и большинство звездных мам, практически сразу после родов начала приводить себя в порядок. Как сообщает WMJ.ru, знаменитость планировала подключить не только фитнес и плавание, но и иглоукалывание и чистку крови.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram.com