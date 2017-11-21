Телеведущая опубликовала несколько фотографий в купальнике.

В апреле этого года стало известно о пристрастии Даны Борисовой к запрещенным препаратам — мама телеведущей обратилась за помощью к Андрею Малахову. Благодаря друзьям и коллегам Дана попала в специализированный центр в Таиланде. Спустя семь месяцев знаменитость сообщила об окончании реабилитационной программы. «До свидания #самуи #сабай#реабилитация 🍀🍀🍀Спасибо за самые лучшие семь месяцев моей жизни ,которые изменили меня навсегда и подарили будущее 🙏моим родным и мой семье», — подписала Дана свежие фотографии в своем Instagram, на которых позирует в купальнике.

«Дана молодец!Желаю жизненной силы!», «Даночка ты Красотка и умничка!и не слушай никого,иди к своей цели потихонечку и всё само собой наладится!», «Не думай о прошлом,и не загадывай наперед, живи сегодня и наслаждайся сегодняшним днем,каждый каждый день!», «Дан главное идти вперед и не оглядываться что было в прошлом ! У тебя началась новая жизнь !», «Молодец! Счастье-результат правильно организованной жизнедеятельности. Сегодня ты счастливая, оставайся такой и впредь☝️», — поддержали подписчики знаменитость. Некоторые обратили внимание, что за месяцы реабилитации Дана набрала вес и теперь, по их мнению, телезвезде нужно заняться спортом.

Напомним, некоторое время назад в эфир вышла программа «На самом деле», в которой стало известно, что запрещенные препараты Дана Борисова начала употреблять благодаря маме. Из-за постоянных стрессов у 16-летней Даны начались проблемы со сном, поэтому Екатерина Ивановна и давала дочери сильнодействующие снотворные препараты.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram