Меган Маркл поделилась подробностями помолвки с принцем Гарри
Весь мир ликует! 27 ноября в официальном Twitter-аккаунте резиденции принца Чарльза появилось заявление о состоявшейся помолвке 33-летнего принца Гарри и 36-летней актрисы Меган Маркл и грядущей свадьбе, намеченной на весну 2018 года.
Влюбленные дали первое совместное интервью телеканалу BBC, в котором актриса рассказала, как наследник британского престола сделал ей предложение.
По словам Меган, помолвка, состоявшаяся в начале ноября, стала для нее очень неожиданной. Актриса услышала заветные слова во время приготовления ужина в Ноттингем-коттедже Кенсингтонского дворца, когда Гарри опустился на одно колено, чтобы предложить возлюбленной стать его женой. Меган призналась, что ответила «да», даже не дав принцу договорить. «Это было очень естественно и очень романтично!» — подытожила невеста Гарри.
Меган Маркл и принц Гарри познакомились благодаря общей подруге летом 2016 года. Кенсингтонский дворец подтвердил информацию о романе младшего сына принцессы Дианы в ноябре прошлого года.
Фото: instagram, globallookpress