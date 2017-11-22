Вчера стала известна дата свадьбы младшего сына принцессы Дианы.

Весь мир ликует! 27 ноября в официальном Twitter-аккаунте резиденции принца Чарльза появилось заявление о состоявшейся помолвке 33-летнего принца Гарри и 36-летней актрисы Меган Маркл и грядущей свадьбе, намеченной на весну 2018 года.

Влюбленные дали первое совместное интервью телеканалу BBC, в котором актриса рассказала, как наследник британского престола сделал ей предложение.