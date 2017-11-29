Паулина Андреева, Александра Бортич и Юлия Александрова перевоплотились в мстительных любовниц
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Начались съемки комедии «Любовницы» о непростых взаимоотношениях неверных мужчин со своими женами и женщинами, с которыми они супругам изменяют.
Главные роли в картине сыграют Паулина Андреева, Александра Бортич, Юлия Александрова, Гоша Куценко, Юрий Стоянов и Сергей Гармаш. Также в съемках примут участие Елизавета Арзамасова, Мария Шалаева, Владимир Мишуков, Роман Маякин, Евгения Брик, Константин Юшкевич, Георгий Дронов, Анна Чурина, Александр Робак, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева, Ефим Петрунин и Никита Джигурда.
Фильм обещает со всей откровенностью раскрыть острую и скандальную тему, которая касается практически каждого. Для этого авторы фильма пойдут до конца, показывая на экране российскую действительность со всеми ее порой абсурдными ситуациями. Например, с крайне нравственными депутатами, прототип которых легко угадывается любым жителем страны.
В основе сюжета история трех девушек — бывших любовниц, объединившихся с целью отомстить мужчинам, которые обманули и их и своих жен. Ира (Паулина Андреева) — студентка юридического факультета, Алиса (Александра Бортич) — актриса и Маша (Юлия Александрова) — медсестра, пережили неудачные любовные истории. Девушки объединяются и разрабатывают для каждого обманщика свой сценарий мести. Ира, Алиса и Маша дают друг другу клятву, что больше никогда не будут влюбляться в женатых мужчин, и создают свой тайный союз. Пытаясь помочь другим обманутым женщинам, девушки попадают в непредвиденные, комичные ситуации.
Режиссер комедии — Елена Хазанова («Синдром Петрушки», «Игра слов: переводчица олигарха», «Экспресс любви»). Премьера картины намечена на 2018 год.
Фото: пресс-служба