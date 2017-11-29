Начались съемки комедии «Любовницы» о непростых взаимоотношениях неверных мужчин со своими женами и женщинами, с которыми они супругам изменяют.

Главные роли в картине сыграют Паулина Андреева, Александра Бортич, Юлия Александрова, Гоша Куценко, Юрий Стоянов и Сергей Гармаш. Также в съемках примут участие Елизавета Арзамасова, Мария Шалаева, Владимир Мишуков, Роман Маякин, Евгения Брик, Константин Юшкевич, Георгий Дронов, Анна Чурина, Александр Робак, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева, Ефим Петрунин и Никита Джигурда.

Фильм обещает со всей откровенностью раскрыть острую и скандальную тему, которая касается практически каждого. Для этого авторы фильма пойдут до конца, показывая на экране российскую действительность со всеми ее порой абсурдными ситуациями. Например, с крайне нравственными депутатами, прототип которых легко угадывается любым жителем страны.