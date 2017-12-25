Ксения Собчак открыла счет избирательного фонда, а это значит, что ей был дан зеленый свет на сбор подписей и начало официальной кампании.

Во вторник, 26 декабря, стало известно, что Ксения Собчак может начинать собирать подписи в свою поддержку, а значит, теперь она официально является кандидатом в президенты России на выборах в 2018 году.

Ксении предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, чтобы иметь право участвовать в выборах. Дело в том, что кандидатуру Собчак выдвинула непарламентская партия «Гражданская инициатива», основанная экс-министром экономики России Андреем Нечаевым.