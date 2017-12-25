Ксения Собчак открыла счет избирательного фонда, а это значит, что ей был дан зеленый свет на сбор подписей и начало официальной кампании.

Во вторник, 26 декабря, стало известно, что Ксения Собчак может начинать собирать подписи в свою поддержку, а значит, теперь она официально является кандидатом в президенты России на выборах в 2018 году.

Ксении предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, чтобы иметь право участвовать в выборах. Дело в том, что кандидатуру Собчак выдвинула непарламентская партия «Гражданская инициатива», основанная экс-министром экономики России Андреем Нечаевым.

Сегодня ЦИК не зарегистрировал Алексея Навального. Я неоднократно говорила, что считаю его недопуск до выборов чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей. Но это лишний раз доказывает нам, что мы все равно должны действовать, не останавливаться и идти на эти выборы. Идти до конца. За каждого из нас, за самого Алексея. Я против бойкота выборов. Я помню как и сам Навальный в 2011-м поддерживал эту позицию: "главная проблема агитации за бойкот в том, что в ней нет мобилизующего начала: останьтесь дома, смотрите телек, возмущайтесь. Ну мы и так целыми днями сидим дома, смотрим телек и возмущаемся. Серьёзного снижения явки бойкот не даст". На мой взгляд ничего в этом смысле не изменилось. Выборы – по-прежнему единственный способ что-то изменить. А их бойкот неэффективный и вредный метод. Он не только не снизит явку, но увеличит проценты Путина. И позволит ему получить желаемые 70 процентов. Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Бывшей телеведущей еще предстоит проделать огромную работу до выборов в марте следующего года. Ее поддерживают родные и близкие, но есть и множество недоброжелателей, которые не устают писать комментарии в Instagram Ксении.

Фото: Instagram