Не всем удается справиться с эмоциями во время расставания с любимыми людьми, особенно когда чувства остыли у кого-то одного в паре.

Деми Мур

Деми Мур после развода с красавчиком Эштоном Катчером пришла в такое отчаяние, что попапала в реабилитационный центр. Поначалу она пыталась держать себя в руках и уверяла окружающих, что все в порядке. Однако появлявшиеся в СМИ фото сильно похудевшей и несчастной актрисы были куда красноречивее ее заявлений. Смириться с тем, что Катчер начал встречаться со своей давней коллегой и подругой, молодой актрисой Милой Кунис, Мур было нелегко. В итоге близкие уговорили ее обратиться к специалистам и начать лечение от пищевого расстройства и зависимости от лекарственных препаратов. Оуэн Уилсон

Звезда кинокомедий Оуэн Уилсон показал, что парни все-таки плачут и еще как страдают после расставания с любимой девушкой. Когда одна из самых ярких голливудских блондинок Кейт Хадсон променяла Уилсона на его коллегу, комедианта Дэкса Шепарда (сделанные папарацци снимки целующихся влюбленных попали в Сеть), Оуэн наглотался таблеток и порезал запястья. Актеру, экстренно доставленному в больницу, удалось не только отделаться легким испугом, но и вернуть любимую. Правда, ненадолго. Вскоре они расстались, и у каждого завязались новые отношения. Светлана Светикова

Светлана Светикова и Андрей Чадов не могли жить ни вместе, ни друг без друга. Отношения у влюбленных были бурные и часто заканчивались ссорами. И хотя Света понимала, что их зависимость друг от друга давно стала нездоровой, разорвать эти отношения не могла. На гастролях ледового шоу «Огни большого города» Светикова познакомилась с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком, к которому в итоге и ушла. Однако справиться с чувствами не могла еще долго, о чем рассказала в интервью журналу «Коллекция. Караван историй» : «Первые три месяца было очень тяжело и мне, и Алеше. Я часто плакала, нервы были на пределе. Мое состояние можно было сравнить с наркотической ломкой, а Алексею пришлось выступать в роли родственника наркомана, решившего отказаться от болезненной зависимости. Безумную тягу к Андрею я поборола благодаря Алеше, его нежности, мудрости и терпению». Бритни Спирс

Бритни Спирс свою болезненную зависимость от бывшего неверного супруга, танцора Кевина Федерлайна, смогла победить с помощью родителей и специалистов реабилитационной клиники. За страданиями и ужасными истериками поп-принцессы наблюдал весь мир: папарацци преследовали ее повсюду, а сама она давала все больше поводов для скандалов. Когда Спирс побрилась налысо, набросилась на снимавших ее фотографов и стала зависимой от алкоголя и запрещенных препаратов, родственники буквально насильно отправили ее в рехаб. Брэд Питт

После объявления о разводе Анджелина Джоли заметно похорошела, а вот Брэд Питт осунулся, постарел и отправился лечиться от алкогольной зависимости, с которой не могла смириться супруга. Приближенные к актеру источники рассказывали, что разрыв с Джоли он перенес крайне болезненно: плакал каждый день, просил родителей и друзей поддержать его, потому что он в отчаянии. В конце концов Брэд Питт решил заняться... лепкой скульптур, чтобы хоть как-то отвлечься и окончательно не сойти с ума. Юлия Барановская

Юлия Барановская поделилась своей болью со всей страной, когда от нее к другой женщине ушел гражданский супруг, футболист Андрей Аршавин. Юля рыдала во время откровенного интервью телеведущему Андрею Малахову и призналась, что такого предательства не ожидала. Еще бы, Аршавин объявил беременной Барановской о своем новом романе по телефону. Ферги

Ферги не скрывала, что в их семье с Джошем Дюамелем не все гладко и что они посещают семейного психолога. К сожалению, брак сохранить не удалось. На съемках недавнего телеинтервью певица не смогла сдержать слезы и призналась, что инициатором развода стал муж, а она пока не может справиться с болью и надеется на воссоединение: «Это было не мое решение. Я хотела прожить в браке до конца дней. Я люблю Джоша, он отец моего ребенка». Гвен Стефани

Гвен Стефани никогда не давала грустных интервью, всегда выглядела счастливой мамой и любимой женой. Новость о романе мужа, музыканта Гэвина Россдейла, с няней их детей, стала для певицы громом среди ясного неба. Стефани подала на развод и позже призналась, что несколько месяцев пребывала в глубокой депрессии. В голову к ней приходили самые страшные мысли, но она решила жить ради своих сыновей. Справиться с болью экс-вокалистке No Doubt помогла работа. Она часами пропадала в студии и записывала песни, боясь оставаться дома наедине с собой. Ольга Бузова

Посде развода с футболистом Дмитрием Тарасовым у ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой случился нервный срыв. В многочисленных интервью, которые она дала впоследствии, Ольга призналась, что чуть не выпала из окна собственной квартиры, когда кричала в пустоту — «чтобы выпустить из себя эмоции, чтобы не разорвало от боли», рассказала, что хотела покончить с собой и едва не сошла с ума. В итоге телезвезда запела и заявила, что теперь любит в первую очередь себя. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон