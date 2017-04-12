17-летняя школьница из Ульяновска, прославившаяся после того, как рассказала в эфире ток-шоу «Пусть говорят» об изнасиловании, обратилась за помощью к специалистам

Диана Шурыгина рассказывала о том, как ее изнасиловали на вечеринке, в пяти выпусках популярного шоу Андрея Малахова. В итоге девушка прославилась на всю страну и стала звездой Интернета. Обрушившаяся на нее слава и негативные комментарии отразились на психике Шурыгиной.

Обратиться к специалистам решила мама Дианы, заявившая о нестабильнм психическом состоянии дочери, сообщает WMJ. В итоге девушка прошла необходимое обследование, после которого была помещена в психиатрическую клинику, где ей предстоит провести два месяца.

Фото: ВКонтакте