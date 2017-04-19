Новость о том, что Федор Бондарчук встречается с молодой актрисой Паулиной Андреевой появилась год назад, следом за разводом режиссера с женой - Светланой. Спустя несколько месяцев пара официально заявила о себе, когда Бондарчук и Андреева вместе проследовали по красной дорожке на фестивале «Кинотавр». Затем стало известно, что режиссер сделал предложение новой спутнице и активно готовится к свадьбе.

Сами же влюбленные старались не комментировать свои отношения, однако недавно пара дала первое совместное интервью журналу L'Officiel, а также приняла участие в фотосессии, которую можно будет увидеть уже завтра, в майском номере глянца.

Об этом сообщила главный редактор журнала Ксения Собчак, опубликовав фото обложки на своей странице в Instagram.

«Ловите завтра во всех киосках страны нашу очередную журналистскую победу!! Первая совместная фотосессия и первое совместное интервью Главной Пары Года- Паулина Андреева в обьятиях Федора Бондарчука на новой обложке», - подписала Ксения.

Фото: Instagram, Global Look Press, East News