В ночь с 19 на 20 февраля известная журналистка Катя Гордон стала мамой. Роды были сложными, и по признанию самой звезды, она чуть не умерла во время родов, потеряв 4 литра крови.

Когда ты вышел прогуляться в центр .... и у тебя отошли воды.... Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Фев 19 2017 в 7:52 PST

«Не буду грузить вас терминами, но из-за сращения кое-чего кое с чем ночка выдалась очень непростой для всей больницы и десятков врачей, которые меня спасали. Потеряла более 4 литров крови... Вот первый день в себе... И спешу вам сказать: привет, спасибо тем, кто спас. Может, я не лучший кандидат на пожить, но есть как есть. Сын в норме», — написала она в Instagram, когда выдалась возможность.

В субботу в эфир канала «НТВ» выйдет новый выпуск передачи «Секрет на миллион». В ходе беседы с ведущей проекта Лерой Кудрявцевой, Катя откровенно расскажет о хитросплетениях личной жизни и сложных родах.

«Я видела все эти коридоры, свет в конце тоннеля, я действительно стала воспринимать себя вне тела своего, я видела врачей», — вспоминает звезда. Будущая мама действительно находилась на волоске от смерти: «Аневризма могла вообще разорваться в последние месяцы, и я бы умерла, и ребенок бы умер», — признается она.

Пока врачи пытались откачать ее, она «повидала много умерших» — друзей и близких, которых уже нет. Она не исключает, что все это было просто галлюцинацией, но не рискует перечить их советам. Ее покойный друг Вася Вяткин предостерег Катю, чтобы та «не пускала в свою жизнь новых людей» до Нового года.

Перед родами Гордон обращалась к своему бывшему мужу, Сергею Жорину, с просьбой позаботиться о ее сыне: «Если я за второго сына не переживаю, он никогда не останется один, а вот за Даню переживаю». После родов она попросила прощения за все. «Ты разный как и я, хороший плохой... но мне невероятно жаль что у нас у обоих не хватило сил и великодушия... но я верю что мы справимся теперь. Вот моя рука и двери дома всегда открыты. #дружба #прощение», — написала она в блоге.

Сейчас рядом с Катей — настоящий мужчина, способный ее защитить. Судя по анонсу, Катя не исключает еще одного материнства. И если врачи запретят ей рожать самой, она не видит ничего страшного в том, чтобы обратиться к суррогатной матери.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon)Апр 22 2017 в 4:49 PDT

Фото: instagram.com