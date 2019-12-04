Со скандалами, «откупными» и не только: Климова с Месхи и еще 13 самых громких звездных разводов 2019 года

Развод певицы Ани Лорак с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу стал одной из самых ярких сенсаций года. Представители СМИ выяснили, что причиной стали измены горячего турецкого мужчины, однако «пострадавшая сторона» не спешила комментировать это. Не говорит она о причинах и сейчас, однако свои чувства скрывать уже не видит смысла. «Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут», — рассказала Ани Лорак в беседе с редактором журнала ОК!. Она призналась, что долго не могла решиться, и даже хотела передумать: общая дочь и 14 лет брака давали надежду на то, что чувства вернутся. «Я не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации», — призналась звезда.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова