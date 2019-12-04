Со скандалами, «откупными» и не только: Климова с Месхи и еще 13 самых громких звездных разводов 2019 года
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Фото: Starface
Екатерина Климова и Гера Месхи
Фото: Starface
Этим летом брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи официально прекратил свое существование. Это подтверждает запись, которая появилась на сайте Единого информационного пространства мировых судей и судов города Москвы. Заседание по гражданскому делу «о расторжении брака супругов имеющих детей» прошло 28 июня. Напомним, что 41-летняя актриса и ее 33-летний поженились 4 года назад, в июне 2015 года. У Екатерины и Гелы есть общая дочь Бэлла. Кроме малышки, у актрисы есть еще трое детей от предыдущих браков.
Оксана Воеводина и Мухаммад V
Фото: Instagram
26-летняя «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина родила сына 50-летнему экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Но отношения в молодой семье не сложились: когда модель была на четвертом месяце беременности, монарх расстался с ней, воспользовавшись мусульманским обычаем — трижды произнеся слово «талак» (развод). Как оказалось позже, по закону этот брак не был зарегистрирован, свадьба была просто праздником для родных и друзей русской невесты. Что случилось в паре на самом деле — неизвестно. В Сети есть несколько версий, которые модель не комментировала. Кто-то говорит, что мужчина приревновал к прошлому, которое его возлюбленная якобы скрывала, кто-то считает, что он не поверил, что это его сын. По другим слухам, Мухаммад изменял супруге с первых дней брака.
Ксения Собчак и Максим Виторган
Фото: Eastnews
Этим летом Ксения Собчак заявила, что официально развелась с Максимом Виторганом. Стоит отметить, что бывшие муж и жена сумели сохранить дружеские отношения ради сына Платона. Сейчас Максим встречается с актрисой Нино Нинидзе, а Ксния уже успела выйти замуж за режиссера Константино Богомолова.
Сергей и Софья Капковы
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
1 мая стало известно, что заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков и его супруга Софья, директор Центра документального кино, развелись. В разговоре с журналистами портала Софья подтвердила появившуюся информацию, отметив, что «в разводе нет никакой драмы». Напомним, Сергей и Софья Капковы были вместе в течение восьми лет. В 2015 году пара узаконила отношения и рассказала об этом, опубликовав в Facebook совместное фото с подписью «Мы сделали это!». Для обоих супругов данный брак стал вторым. Первой женой Сергея Капкова была телеведущая Екатерина Гринчевская, подарившая ему сына Ивана и дочь Софью. В свою очередь, Софья Капкова была замужем за политиком Дмитрием Гудковым, от которого воспитывает двоих детей. В 2017 году у Сергея и Софьи Капковых родилась дочь Зои.
Ксения Раппопорт и Дмитрий Борисов
Фото: Starface / Facebook
Этим летом известная актриса Ксения Раппопорт развелась со вторым мужем, ресторатором Дмитрием Борисовым. Ради любимой Дмитрий Борисов переехал из столицы в Санкт-Петербург, оставив 30-летнюю жену – художницу Марусю Севостьянову и 10-летнюю дочь. До отношений с Борисовым Ксения Раппопорт жила в гражданском барке с актером Юрией Колокольниковым, который был моложе нее на 7 лет. У них родилась дочь София, но до загса они так и не дошли. Старшая дочь Ксении, которая пошла по ее стопам, актриса Аглая Тарасова родилась, когда ее мать была замужем за предпринимателем Виктором Тарасовым.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
Фото: Starface
Развод певицы Ани Лорак с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу стал одной из самых ярких сенсаций года. Представители СМИ выяснили, что причиной стали измены горячего турецкого мужчины, однако «пострадавшая сторона» не спешила комментировать это. Не говорит она о причинах и сейчас, однако свои чувства скрывать уже не видит смысла. «Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут», — рассказала Ани Лорак в беседе с редактором журнала ОК!. Она призналась, что долго не могла решиться, и даже хотела передумать: общая дочь и 14 лет брака давали надежду на то, что чувства вернутся. «Я не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации», — призналась звезда.
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова
Фото: Eastnews / Instagram
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова развелись и определили размер алиментов этой весной. В браке они состояли меньше четырех лет. Ссоры в семье начались после того, как ушел из жизни отец Миланы — Вадим Тюльпанов. Развод сопровождался скандалами и обоюдными обвинениями, которые не утихали почти год. Супруги долгое время не могли решить, с кем останется жить общий сын Артемий. Сначала Кержаков забрал его себе, обвиняя жену в употреблении наркотиков. Но в итоге суд постановил, что ребенок будет жить с матерью, а отец обязан платить алименты. На финальном заседании озвучили данные экспертизы: наркотики Тюльпанова не принимала. Была озвучена и сумма алиментов: они составят шестую часть от дохода Александра Кержакова.
Марат и Елизвета Башаровы
Фото: Eastnews
Марат и Елизавета Башаровы официально развелись после полутора лет брака. По словам адвоката Елизаветы Нелли Макаровой, Марату было направлено соглашение по алиментам, которое ему нужно подписать у нотариуса. Правозащитник отметила, что ради ребенка, 2-летнего сына Марселя, экс-супруги постараются сохранить хорошие отношения. Напомним, в конце прошлого года после рождественского застолья актер начал буянить и сломал жене нос. Она долго сомневалась, но в итоге все же решила подать документы на развод, объяснив поклонникам, что Марат «никогда не изменится». Правда, сам Марат Башаров в итоге опроверг факт развода.
Лена Катина и Сашо Кузьманович
Фото: Instagram
34-летняя экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем-словенцем Сашо Кузмановичем после шести лет брака. Муж с женой договорились, что их сын Александр будет жить в Москве с мамой. Сашо будет встречаться с сыном, когда захочет. Напомним, что Лена Катина и Сашо Кузманович поженились в 2013 году. Свадьбу играли в Москве и в Словении – на родине жениха. Недавно Сашо – успешный композитор и преподаватель – посвятил жене песню, в которой рассказал о своих переживаниях, но это не помогло сохранить былую страсть. Раньше в интервью Лена рассказывала, что двум творческим людям трудно жить под одной крышей, потому что, кроме бытовых, могут возникать и творческие разногласия.
Анастасия Винокур и Григорий
Фото: Starface
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев развелись после шести лет брака. Их общий сын Федор будет жить с матерью. 33-летняя балерина не стала требовать алименты. Отец сможет навещать сына в установленном судом порядке.
Евгения Малахова и Ренат Давлетьяров
Фото: Starface
Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова и режиссер Ренат Давлетьяров тайно развелись в уходящем году. Их супружеский и творческий союз продлился шесть лет. «Женя уехала с вещами из их общей квартиры. Детей они так и не завели и семью сохранить не сумели. Дала о себе знать и разница в возрасте, которую в начале отношений они не ощущали», — рассказали знакомые Малаховой. Напомним, что у Рената от первого брака есть взрослый сын, он также жил с актрисой Верой Сотниковой. А до Жени Малаховой режиссер встречался с Ольгой Орловой.
Юлия Бордовских и Алексей Кравцов
Фото: Starface
50-летняя Юлия Бордовских развелась с мужем, президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым после 12 лет брака. Юлия и Алексей познакомились в 2006 году, поженились в 2007-м, обзавелись сыном в 2008-ом. «У меня прекрасная жизнь. Я живу между Майами и Нью-Йорком. В Майами мой сын Федор (ему 11) ходит в школу, а в Нью-Йорке дочь Маруся учится на фотографа. На днях ей уже исполнится 20 лет. Летом живу в Юрмалу и езжу в Москву и в Европу. Работаю в welness-индустрии, доучиваюсь на health-коуча. Это человек, который указывает путь к здоровому образу жизни... У меня все хорошо», — поспешила успокоить поклонников звезда.
Виталий Гогунский и Ирина Маирко
Фото: Instagram
Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой после полутора лет брака. Оказалось, что суд развел пару еще в середине марта. Инициатором стала Ирина — она давно жаловалась на недостаток внимания от возлюбленного. «Виталик — человек увлекающийся, творческий, если занимается каким-то делом, все остальное для него не существует. Поэтому Ире приходилось со многим справляться в одиночку, будь то ремонт или другие бытовые трудности. Ведь и в первый раз они расстались, потому что Гогунский не уделял ей и дочке достаточно внимания. Тогда он оказался не готов к семейной жизни...» — рассказали журналу StarHit в окружении семьи Гогунских. Напомним, Виталий и Ирина уже жили в гражданском браке 10 лет назад, но после рождения дочери Миланы расстались. Актер успел вновь жениться на девушке по имени Анна, однако развелся через два года и понял, что все-таки не может без дочки и экс-возлюбленной.
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Фото: Starface
Лолита Милявская минувшим лето сообщила о разводе с пятым мужем. «Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...», - сообщила артистка в Instagram. Позднее же звезда обвинила cупруга в непорядочности.
Фото: instagram, starface, globallookpress, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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