50-летняя Юлия Бордовских развелась с мужем после 12 лет брака

Телеведущая Юлия Бордовских и президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прожили в браке 12 лет. Их называли красивой парой, но, к сожалению, их браку наступил конец.

«Мы развелись недавно, но остались в прекрасных отношениях», — цитирует Юлию 7days.ru.

Юлия и Алексей познакомились в 2006 году, поженились в 2007-м, обзавелись сыном в 2008-ом. Дочь телеведущей от предыдущих отношений и сын спортсмена от прошлого брака приняли их отношения.

«У меня прекрасная жизнь. Я живу между Майами и Нью-Йорком. В Майами мой сын Федор (ему 11) ходит в школу, а в Нью-Йорке дочь Маруся учится на фотографа. На днях ей уже исполнится 20 лет. Летом живу в Юрмалу и езжу в Москву и в Европу. Работаю в welness-индустрии, доучиваюсь на health-коуча. Это человек, который указывает путь к здоровому образу жизни... У меня все хорошо», — поделилась звезда.