passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

50-летняя Юлия Бордовских развелась с мужем после 12 лет брака

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9
Юлия Бордовских сообщила о расставании с Алексеем Кравцовым и заверила поклонников: у нее все хорошо.

Телеведущая Юлия Бордовских и президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прожили в браке 12 лет. Их называли красивой парой, но, к сожалению, их браку наступил конец.

«Мы развелись недавно, но остались в прекрасных отношениях», — цитирует Юлию 7days.ru.

Юлия и Алексей познакомились в 2006 году, поженились в 2007-м, обзавелись сыном в 2008-ом. Дочь телеведущей от предыдущих отношений и сын спортсмена от прошлого брака приняли их отношения.

«У меня прекрасная жизнь. Я живу между Майами и Нью-Йорком. В Майами мой сын Федор (ему 11) ходит в школу, а в Нью-Йорке дочь Маруся учится на фотографа. На днях ей уже исполнится 20 лет. Летом живу в Юрмалу и езжу в Москву и в Европу. Работаю в welness-индустрии, доучиваюсь на health-коуча. Это человек, который указывает путь к здоровому образу жизни... У меня все хорошо», — поделилась звезда.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!