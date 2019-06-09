«Я разведена»: Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись

В марте этого года Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о разрыве, однако поклонники пары надеялись, что он будет временным и бывшие возлюбленные вновь сойдутся. Недавно знаменитости были замечены вместе на Кипре, что породило слухи о возобновлении романа. В разговоре с корреспондентом телеканала НТВ медиадива подтвердила, что официально развелась с теперь уже бывшим мужем. А совместное нахождение на Кипре оказалось просто совпадением — Ксения прилетела туда работать, а все остальное — домыслы публики.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Стоит отметить, что бывшие муж и жена сумели сохранить дружеские отношения ради двухлетнего сына Платона. Максим много времени проводит с младшим сыном, а не так давно вместе с ним отдыхал в Испании.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
Видео: Instagram
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