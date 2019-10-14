Певица Женя Малахова и режиссер Ренат Давлетьяров тайно развелись
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Экс-солистка группы Reflex, а теперь и актриса – 30-летняя Женя Малахова развелась с супругом – 58-летним режиссером Ренатом Давлетьяровым. Их супружеский и творческий союз продлился шесть лет.
Супруги разошлись без лишнего шума, поэтому об их разводе стало известно спустя несколько месяцев, сообщает «СтарХит». В последнее время пару перестали видеть вместе на мероприятиях, а на фотографиях актриса и певица старалась прятать правую руку без кольца.
«Женя уехала с вещами из их общей квартиры. Детей они так и не завели и семью сохранить не сумели. Дала о себе знать и разница в возрасте, которую в начале отношений они не ощущали», - рассказали изданию знакомые Малаховой.
Женя Малахова благодаря мужу начала успешную карьеру актрисы, снявшись в нескольких его картинах. Она играла и до знакомства с Ренатом Давлетьяровым, но ее работу сильно критиковали. Малахова рассказывала, что, когда только начала встречаться с мужчиной на 28 лет старше, чувствовала неловкость во время знакомства с его друзьями и близкими.
«С Ренатом мы познакомились во ВГИКе, он был художественным руководителем творческой мастерской. В первую же неделю отношений он стал, как на смотрины, возить меня в гости к друзьям. Сегодня ты в гостях у Леонида Ярмольника, а завтра за одним столом с Галиной Волчек. Я чувствовала себя неловко, но это только показывало его серьезные намерения», - признавалась молодая актриса.
У Рената от первого брака есть взрослый сын, он также жил с актрисой Верой Сотниковой. А до Жени Малаховой режиссер встречался с Ольгой Орловой.
Фото и видео: Instragram, Kinopoisk.ru, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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