Певица Женя Малахова и режиссер Ренат Давлетьяров тайно развелись

Женя Малахова благодаря мужу начала успешную карьеру актрисы, снявшись в нескольких его картинах. Она играла и до знакомства с Ренатом Давлетьяровым, но ее работу сильно критиковали. Малахова рассказывала, что, когда только начала встречаться с мужчиной на 28 лет старше, чувствовала неловкость во время знакомства с его друзьями и близкими.

«С Ренатом мы познакомились во ВГИКе, он был художественным руководителем творческой мастерской. В первую же неделю отношений он стал, как на смотрины, возить меня в гости к друзьям. Сегодня ты в гостях у Леонида Ярмольника, а завтра за одним столом с Галиной Волчек. Я чувствовала себя неловко, но это только показывало его серьезные намерения», - признавалась молодая актриса.

У Рената от первого брака есть взрослый сын, он также жил с актрисой Верой Сотниковой. А до Жени Малаховой режиссер встречался с Ольгой Орловой.