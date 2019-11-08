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Оксана Воеводина с королем Малайзии, леди Диана с принцем Чарльзом и другие неудачные королевские браки

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Оксана Воеводина и Мухаммад V

Фото: Instagram

Эти девушки выходили замуж за успешных и знаменитых королей, шейхов, принцев и представителей королевских семей. И, конечно, надеялись на долгую, красивую и счастливую семейную жизнь. Вот только реальность в итоге оказалась далека от их ожиданий и грез.

Оксана Воеводина и Мухаммад V

Фото: Instagram

26-летняя «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина родила сына 50-летнему экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Но отношения в молодой семье не сложились: когда модель была на четвертом месяце беременности, монарх расстался с ней, воспользовавшись мусульманским обычаем — трижды произнеся слово «талак» (развод). Как оказалось позже, по закону этот брак не был зарегистрирован, свадьба была просто праздником для родных и друзей русской невесты. Что случилось в паре на самом деле — неизвестно. В Сети есть несколько версий, которые модель не комментировала. Кто-то говорит, что мужчина приревновал к прошлому, которое его возлюбленная якобы скрывала, кто-то считает, что он не поверил, что это его сын. По другим слухам, Мухаммад изменял супруге с первых дней брака.

Леди Диана и принц Чарльз

Фото: Global Look Press / Uppa

Дочь виконта Элторпа, который являлся представителем ветви семейства Спенсер-Черчиллей Диана Спенсер вышла замуж за сына королевы Великобритании II, принца Чарльзав 1981 году. Эта свадьба стала самым дорогим торжеством за всю историю британского королевского двора, вскоре у них родились сыновья Уильям и Гарри, а еще через несколько лет они заявили, что живут отдельно и разводятся. Поговаривали, что леди Диану не приняли в королевской семье, а сама она не смирилась с тем, что принц Чарльз и после свадьбы продолжил встречаться со своей бывшей возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз. На которой в итоге и женился после смерти жены.

Сара Фергюсон и принц Эндрю

Фото: DPA

Второй сын королевы Елизаветы II, принц Эндрю тоже первый раз женился не слишком удачно. Его свадьба с Сарой Фергюсон состоялась в 1986 году. К слову, познакомила их принцесса Диана. В итоге у пары родили две дочери — принцессы Беатрис и Евгения. По слухам, причиной стали измены Сары. К примеру, в таблоидах появились ее откровенные фото с техасским мультимиллионером Стивом Уайаттом. Также возникали самые противоречивые слухи о самом принце и его увлечениях... Кроме того, во время брака Фергюсон сильно поправилась, весила около 100 килограммов и получила обидное прозвище «герцогиня Свинская». В 1996 году они развелись официально.

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн и шейх Дубая Мохаммед бин Рашид аль-Мактум

Фото: Global Look Press / I-Images

Этим летом в СМИ сообщалось, что жена премьер-министра ОАЭ сбежала с 40 миллионами долларов. Британский таблоид Sun уточнил, что жена эмира Дубая забрала детей — 11-летнюю дочь и 7-летнего сына — и бежала в Германию, где запросила убежища. Кроме того, по данным источника, сбежавшая принцесса подала в Германии документы на развод, а затем отправилась в Лондон. Стоит отметить, что исчезновение принцессы Хайи бинт аль-Хусейн ухудшило дипломатические отношения ОАЭ с Германией и Великобританией. Что стало причиной разлада в семье? Сначала появились слухи об изменах и даже рукоприкладстве шейха, а затем о том, принцесса сама изменила мужу с собственным телохраниелем, о чем он в итоге узнал.

Принцесса Каролина и принц Эрнст Август V Ганноверский

Фото: Getty

Брак с Эрнстом Августом V Ганноверским стал третьим для принцессы Монако Каролины. Еще до свадьбы его многие обвиняли в распутстве, но своенравная старшая дочь князя Ренье III была непреклонна. Каролина родила Эрнсту дочь Александру. Как гласит легенда, поначалу принц Ганноверский старался хотя бы казаться примерным семьянином и скрывал от жены свои измены, а потом и вовсе перестал прятаться. В итоге папарацци поймали его в Таиланде во время отдыха с молодой девушкой. Такого Каролина не потерпела и развелась с неверным мужем.

Хоуп Кук и король Сиккима Палден Тондуп Намгьял

Фото: Getty

Последний монарх небольшого Гималайского королевства Сиккима Палден Тондуп Намгьял познакомился с американской студенткой Хоуп Кук, когда та путешествовала по Индии. В итоге они поженились, Хоуп переехала к мужу, отказалась от американского гражданства, родила в браке детей... И почувствовала себя в клетке. Дело в том. что вскоре после свадьбы Палден Тондуп Намгьял взошел на престол, не справлялся с обязанностями, начал злоупотреблять алкоголем и изменять жене. В итоге Кук и сама слишком увлеклась алкоголем и антидепрессантами, а когда монархия в Сиккиме была упразднена, наконец забрала детей и вернулась с ними на родину.

Рита Хейворт и принц Али-хан

Фото: Getty

Легендарная голливудская актриса Рита Хейворт вышла замуж за старшего сына лидера мусульман-исмаилитов Аги-Хана III, принца Али-хана, ради мужа отказалась от успешной карьеры в кино и захотела изучать исламские законы. Она родила супругу дочь, принцессу Ясмин, после чего известный ловелас Али начал вести еще более разгульный образ жизни, пропадая на вечеринках и увлекаясь яркими девушками. В итоге Хейворт подала на развод и обвинила мужа в жестоком обращении. Затем последовал долгий бракоразводный процесс, в ходе которого они делили дочь... Рите предлагали большие деньги за малышку, но она отказалась, выиграла процесс и увезла дочь на родину.

Фото: instagram, getty, globallookpress, dpa

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