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Лолита о разводе с пятым мужем: «Мы заявления не подавали»

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я выбрал вместо рекламы.
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Лолита Милявская

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Артистка впервые прокомментировала новость о расставании с супругом.

Несколько недель назад 55-летняя Лолита Милявская сообщила, что разводится со своим супругом Дмитрием Ивановым. «Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...», - сообщила артистка в Instagram.

Однако в недавней беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» певица отметила, что они с супругом официально еще не подавали заявления на развод: «Я не пережила развод. Мы пока с мужем просто разъехались, никто из нас не подавал заявление. Это нормальная пыль, которую нужно стирать с отношений».

Напомним, Лолита Милявская выходила замуж пять раз. Самый известный брак певицы — с шоуменом Александром Цекало, которому певица родила дочь Еву. Этот брак продлился 12 лет. За фитнес-тренера Дмитрия Иванова Лолита вышла замуж в 2010 году.

Больше о Лолите Милявской вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram

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