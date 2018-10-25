«Мы живем в одной квартире»: Марат Башаров прокомментировал слухи о разводе с женой

Развод Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой уже несколько недель не дает покоя СМИ. На днях появилась информация о том, что один из районных судов Москвы расторг брак актера. Однако сам Башаров продолжает отрицать все слухи о проблемах в отношениях с женой. «Ой, а мы ничего не знаем с Елизаветой (о разводе — прим.ред.). Живем прекрасно вместе в одной квартире и в одном доме с ребенком. Дать супругу, чтобы вы успокоились все?», — цитирует Марата портал StarHit. Как отмечает издание, Елизавета действительно взяла трубку и также отрицательно ответила на вопросы журналистов о расторжении брака. Интересный факт: якобы официальный представитель Елизаветы Шевырковой в суде рассказала корреспондентам телеканала НТВ о судебном заседании, однако Башаров и его жена утверждают, что не знают Нелли Макарову.