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«Мы живем в одной квартире»: Марат Башаров прокомментировал слухи о разводе с женой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марат Башаров с женой

Фото: Instagram Елизаветы Шевырковой
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Актер отрицает информацию о расторжении брака.

Развод Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой уже несколько недель не дает покоя СМИ. На днях появилась информация о том, что один из районных судов Москвы расторг брак актера. Однако сам Башаров продолжает отрицать все слухи о проблемах в отношениях с женой. «Ой, а мы ничего не знаем с Елизаветой (о разводе — прим.ред.). Живем прекрасно вместе в одной квартире и в одном доме с ребенком. Дать супругу, чтобы вы успокоились все?», — цитирует Марата портал StarHit. Как отмечает издание, Елизавета действительно взяла трубку и также отрицательно ответила на вопросы журналистов о расторжении брака. Интересный факт: якобы официальный представитель Елизаветы Шевырковой в суде рассказала корреспондентам телеканала НТВ о судебном заседании, однако Башаров и его жена утверждают, что не знают Нелли Макарову.

Напомним, по некоторым данным, в конце прошлого года после застолья актер начал буянить и сломал жене нос. Девушка долго колебалась, но в итоге все же решила подать документы на развод, объяснив поклонникам, что Марат «никогда не изменится». Того же мнения придерживаются и продюсеры спектакля «День сюрпризов», с которым Башаров ездил по стране. По информации «Экспресс-газеты», недавно Марат был уволен из театра.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/Globallookpress, Instagram

Видео: Instagram

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