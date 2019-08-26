45-летняя Ксения Раппопорт развелась со вторым мужем

45-летняя актриса Ксения Раппопорт развелась с мужем. Их брак продлился несколько лет, официально они расстались в начале лета, но известно об этом стало сейчас. Причины развода пока неизвестны.
Брак с ресторатором Дмитрием Борисовым, который младше теперь уже экс-супруги на 6 лет, стал для Раппопорт вторым. Они долго скрывали отношения и тайно поженились в 2016-м.
Пара скрывала подробности личной жизни, и их разрыв стал для поклонников неожиданностью, сообщает «СтарХит». «Ксения и Митя развелись, — прокомментировали изданию знакомые пары. — Она подала заявление в конце апреля, а через месяц стала свободной женщиной».
Ради любимой Дмитрий Борисов переехал из столицы в Санкт-Петербург, оставив 30-летнюю жену – художницу Марусю Севостьянову и 10-летнюю дочь.
До отношений с Борисовым Ксения Раппопорт жила в гражданском барке с актером Юрией Колокольниковым, который был моложе нее на 7 лет. У них родилась дочь София, но до загса они так и не дошли.
Старшая дочь Ксении, которая пошла по ее стопам, актриса Аглая Тарасова родилась, когда ее мать была замужем за предпринимателем Виктором Тарасовым.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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