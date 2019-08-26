45-летняя Ксения Раппопорт развелась со вторым мужем

Брак с ресторатором Дмитрием Борисовым, который младше теперь уже экс-супруги на 6 лет, стал для Раппопорт вторым. Они долго скрывали отношения и тайно поженились в 2016-м.

Пара скрывала подробности личной жизни, и их разрыв стал для поклонников неожиданностью, сообщает «СтарХит». «Ксения и Митя развелись, — прокомментировали изданию знакомые пары. — Она подала заявление в конце апреля, а через месяц стала свободной женщиной».