Лолита Милявская высказалась о причине развода с молодым мужем: «Не являюсь олицетворением мне верности»

До Дмитрия Лолита отправлялась в ЗАГС четыре раза. С актером Александром Беляевым она прожила в браке с 1985 по 1986 год, с Виталем Милявским — с 1986 по 1987 год, с продюсером Александром Цекало — с 1987-1999 год (в браке с ним родилась дочь Ева), с бизнесменом Александром Зарубиным — с 2004 по 2009 год.