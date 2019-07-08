Лолита Милявская высказалась о причине развода с молодым мужем: «Не являюсь олицетворением мне верности»

В начале июля Лолита Милявская объявила о разводе с пятым мужем. Пара прожила в браке 9 лет. Дмитрий Иванов был на 12 лет моложе своей супруги, и, как оказалось, именно он стал виновником развода.
На концерте, посвященном Дню семьи, популярная певица сказала: «У каждого свой выбор, именно на сегодняшний день... И в праздник, в день семьи, верности, любви… Меня только неделю назад послал муж. Поэтому я, может быть, и не являюсь олицетворением мне верности».
До Дмитрия Лолита отправлялась в ЗАГС четыре раза. С актером Александром Беляевым она прожила в браке с 1985 по 1986 год, с Виталем Милявским — с 1986 по 1987 год, с продюсером Александром Цекало — с 1987-1999 год (в браке с ним родилась дочь Ева), с бизнесменом Александром Зарубиным — с 2004 по 2009 год.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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