Марат и Елизавета Башаровы официально развелись после полутора лет брака

Сегодня, 21 марта, мировой суд Бабушкинского района столицы расторг брак Марата и Елизаветы Башаровых. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе истицы, но решение судьи было оглашено публично: «Исковые требования удовлетворить». Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

По словам адвоката Елизаветы Нелли Макаровой, Марату было направлено соглашение по алиментам, которое ему нужно подписать у нотариуса. Правозащитник отметила, что ради ребенка, 2-летнего сына Марселя, экс-супруги постараются сохранить хорошие отношения.