Марат и Елизавета Башаровы официально развелись после полутора лет брака

Сегодня, 21 марта, мировой суд Бабушкинского района столицы расторг брак Марата и Елизаветы Башаровых. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе истицы, но решение судьи было оглашено публично: «Исковые требования удовлетворить». Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».
По словам адвоката Елизаветы Нелли Макаровой, Марату было направлено соглашение по алиментам, которое ему нужно подписать у нотариуса. Правозащитник отметила, что ради ребенка, 2-летнего сына Марселя, экс-супруги постараются сохранить хорошие отношения.
Напомним, в конце прошлого года после рождественского застолья актер начал буянить и сломал жене нос. Девушка долго колебалась, но в итоге все же решила подать документы на развод, объяснив поклонникам, что Марат «никогда не изменится». Того же мнения и продюсеры спектакля «День сюрпризов», с которым Башаров ездил по стране. По информации «Экспресс-газеты», недавно Марат был уволен из театра.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Alena Kalita / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram