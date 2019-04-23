Александр Кержаков и Милана Тюльпанова развелись

Во вторник, 23 апреля, поставили точку в громком бракоразводном процессе футболиста Александра Кержакова с женой Миланой Тюльпановой. В браке они состояли меньше четырех лет. Ссоры в семье начались после того, как ушел из жизни отец Миланы – Вадим Тюльпанов.

Развод сопровождался скандалами и обоюдными обвинениями, которые не утихали почти год. Супруги долгое время не могли решить, с кем останется жить общий сын Артемий. Сначала Кержаков забрал его себе, обвиняя жену в употреблении наркотиков. Но теперь суд постановил, что ребенок будет жить с матерью, а отец обязан платить алименты.

На финальном заседании озвучили данные экспертизы: наркотики Тюльпанова не принимала. Напомним, несколько дней назад Кержаков заявил в Instagram, что ради сына прекращает судебные тяжбы и больше не собирается комментировать ситуацию.

«Это в первую очередь победа маленького Артемия! — приводит слова адвоката Миланы Тюльпановой Александра Добровинского издание Super.ru. — Сын будет жить с любящей его мамой. За время длительного процесса та сторона всячески пытались манипулировать Миланой и заставить принять условия Александра! Сегодня в суде огласили результаты независимой экспертизы, доказывающей, что Милана не употребляла запрещенные препараты.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram