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Софья и Сергей Капковы развелись спустя четыре года брака

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Свадебное фото Сергея и Софьи Капковых

Фото: Instargam Сергея Капкова
По информации СМИ, пара развелась в середине апреля.

1 мая стало известно, что заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков и его супруга Софья, директор Центра документального кино, развелись. Об этом сообщил портал Spletnik.ru, в распоряжении которого оказались судебные документы о разводе пары.

В разговоре с журналистами портала Софья подтвердила появившуюся информацию, отметив, что «в разводе нет никакой драмы».

Напомним, Сергей и Софья Капковы были вместе в течение восьми лет. В 2015 году пара узаконила отношения и рассказала об этом, опубликовав в Facebook совместное фото с подписью «Мы сделали это!». Для обоих супругов данный брак стал вторым. Первой женой Сергея Капкова была телеведущая Екатерина Гринчевская, подарившая ему сына Ивана и дочь Софью. В свою очередь, Софья Капкова была замужем за политиком Дмитрием Гудковым, от которого воспитывает двоих детей. В 2017 году у Сергея и Софьи Капковых родилась дочь Зои. Как отметил Spletnik, супруги расстались мирно, не имея друг к другу претензий относительно совместно нажитого имущества.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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