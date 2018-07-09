Софья и Сергей Капковы развелись спустя четыре года брака

1 мая стало известно, что заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков и его супруга Софья, директор Центра документального кино, развелись. Об этом сообщил портал Spletnik.ru, в распоряжении которого оказались судебные документы о разводе пары.
В разговоре с журналистами портала Софья подтвердила появившуюся информацию, отметив, что «в разводе нет никакой драмы».
Напомним, Сергей и Софья Капковы были вместе в течение восьми лет. В 2015 году пара узаконила отношения и рассказала об этом, опубликовав в Facebook совместное фото с подписью «Мы сделали это!». Для обоих супругов данный брак стал вторым. Первой женой Сергея Капкова была телеведущая Екатерина Гринчевская, подарившая ему сына Ивана и дочь Софью. В свою очередь, Софья Капкова была замужем за политиком Дмитрием Гудковым, от которого воспитывает двоих детей. В 2017 году у Сергея и Софьи Капковых родилась дочь Зои. Как отметил Spletnik, супруги расстались мирно, не имея друг к другу претензий относительно совместно нажитого имущества.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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