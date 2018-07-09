Софья и Сергей Капковы развелись спустя четыре года брака

1 мая стало известно, что заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков и его супруга Софья, директор Центра документального кино, развелись. Об этом сообщил портал Spletnik.ru, в распоряжении которого оказались судебные документы о разводе пары.

В разговоре с журналистами портала Софья подтвердила появившуюся информацию, отметив, что «в разводе нет никакой драмы».