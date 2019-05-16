Это официально: Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев развелись после шести лет брака

В апреле СМИ сообщили о скором разводе Анастасии Винокур и Григория Матвеевичева, однако дочь известного юмориста перевела все в шутку. «Это, вероятно, какая-то ошибка или совпадение», — прокомментировала она тогда. Сегодня стало известно, что ее брак действительно потерпел крах.
Информация о разводе появилась на интернет-странице Пресненского суда. Журнал «СтарХит» добился и официального подтверждения со стороны пресс-службы.
Анастасия и Григорий прожили вместе 6 лет. Их общий сын Федор будет жить с матерью.
33-летняя балерина не стала требовать алименты. Отец сможет навещать сына в установленном судом порядке.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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