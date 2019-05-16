Это официально: Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев развелись после шести лет брака

В апреле СМИ сообщили о скором разводе Анастасии Винокур и Григория Матвеевичева, однако дочь известного юмориста перевела все в шутку. «Это, вероятно, какая-то ошибка или совпадение», — прокомментировала она тогда. Сегодня стало известно, что ее брак действительно потерпел крах.

Информация о разводе появилась на интернет-странице Пресненского суда. Журнал «СтарХит» добился и официального подтверждения со стороны пресс-службы.