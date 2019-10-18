«Развод был мучительный»: Ани Лорак рассказала о разрушенном браке и несерьезном романе с 27-летним продюсером

Развод певицы Ани Лорак с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу стал одной из самых ярких сенсаций года. Представители СМИ выяснили, что причиной стали измены горячего турецкого мужчины, однако «пострадавшая сторона» не спешила комментировать сенсацию.

«Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут», — рассказала Ани Лорак в беседе с редактором журнала ОК!

Она призналась, что долго не могла решиться, и даже хотела передумать: общая дочь и 14 лет брака давали надежду на то, что чувства вернутся.

«Я не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации», — призналась звезда.