passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Развод был мучительный»: Ани Лорак рассказала о разрушенном браке и несерьезном романе с 27-летним продюсером

41-летняя Ани Лорак впервые после развода рассказала о личной жизни.

Развод певицы Ани Лорак с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу стал одной из самых ярких сенсаций года. Представители СМИ выяснили, что причиной стали измены горячего турецкого мужчины, однако «пострадавшая сторона» не спешила комментировать сенсацию.

«Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут», — рассказала Ани Лорак в беседе с редактором журнала ОК!

Она призналась, что долго не могла решиться, и даже хотела передумать: общая дочь и 14 лет брака давали надежду на то, что чувства вернутся.

«Я не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации», — призналась звезда.

Роман с молодым продюсером лейбла Black Star Лорак начала, находясь в растрепанных чувствах: «Помню, спустя какое-то время подумала: было бы здорово снова с ним встретиться, поработать. Набрала ему, но Егор сказал, что у него нет времени, так как надо доделать альбом Егора Крида. Обиделась. Я же была уверена: всем за счастье поработать со мной, а тут... В общем, я ударилась в творчество, записала ряд успешных песен, несколько дуэтов. Но спустя какое-то время, наверное, года через полтора, мне, как музыканту, снова захотелось чего-то нового, и я решила опять связаться с Егором. Написала ему: «Здравствуйте, Егор. Это Ани Лорак. У меня поменялся номер. Перезвоните, пожалуйста». Перезвонил. «Я опять, — говорю, — хочу приступить к записи новой музыки. У вас будет возможность поработать со мной?» Он отвечает: «Да, будет. Давайте попробуем». Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи. Началось общение сугубо рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, в своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку».

Женщина призналась, что больше не верит в брак.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!