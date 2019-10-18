«Развод был мучительный»: Ани Лорак рассказала о разрушенном браке и несерьезном романе с 27-летним продюсером
Развод певицы Ани Лорак с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу стал одной из самых ярких сенсаций года. Представители СМИ выяснили, что причиной стали измены горячего турецкого мужчины, однако «пострадавшая сторона» не спешила комментировать сенсацию.
«Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут», — рассказала Ани Лорак в беседе с редактором журнала ОК!
Она призналась, что долго не могла решиться, и даже хотела передумать: общая дочь и 14 лет брака давали надежду на то, что чувства вернутся.
«Я не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации», — призналась звезда.
Роман с молодым продюсером лейбла Black Star Лорак начала, находясь в растрепанных чувствах: «Помню, спустя какое-то время подумала: было бы здорово снова с ним встретиться, поработать. Набрала ему, но Егор сказал, что у него нет времени, так как надо доделать альбом Егора Крида. Обиделась. Я же была уверена: всем за счастье поработать со мной, а тут... В общем, я ударилась в творчество, записала ряд успешных песен, несколько дуэтов. Но спустя какое-то время, наверное, года через полтора, мне, как музыканту, снова захотелось чего-то нового, и я решила опять связаться с Егором. Написала ему: «Здравствуйте, Егор. Это Ани Лорак. У меня поменялся номер. Перезвоните, пожалуйста». Перезвонил. «Я опять, — говорю, — хочу приступить к записи новой музыки. У вас будет возможность поработать со мной?» Он отвечает: «Да, будет. Давайте попробуем». Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи. Началось общение сугубо рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, в своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку».
Женщина призналась, что больше не верит в брак.
Фото и видео: instagram
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