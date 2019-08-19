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«Татушка» Лена Катина разводится с мужем-иностранцем после 6 лет брака

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лена Катина

Фото: Starface
О расставании рассказали друзья пары.

34-летняя экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем-словенцем, сообщает «СтарХит». Заявление они подали на прошлой неделе, информацию подтвердили друзья пары.

Свадьба Лены Катиной

Лена Катина сейчас отдыхает с 4-летним сыном Александром в Болгарии. Оттуда она делится фотографиями, на которых выглядит счастливой. Подписчикам она показала, как вы рос ее мальчик.

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Публикация от Lena Katina (@lenakatina)

Но за улыбками певица прячет переживания из-за развода. Близкие Лены и ее мужа Сашо Кузмановича рассказали, что им не удалось сохранить отношения.

Скоро состоится первое судебное заседание. Бракоразводный процесс должен пройти быстро: супруги не имеют претензий друг к другу. Муж с женой договорились, что сын будет жить в Москве с мамой. Сашо будет встречаться с сыном, когда захочет.

Лена Катина и Сашо Кузманович поженились в 2013 году. Свадьбу играли в Москве и в Словении – на родине жениха. Недавно Сашо – успешный композитор и преподаватель – посвятил жене песню, в которой рассказал о своих переживаниях, но это не помогло сохранить былую страсть.

Раньше в интервью Лена рассказывала, что двум творческим людям трудно жить под одной крышей, потому что, кроме бытовых, могут возникать и творческие разногласия.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Телеканал Пятница

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