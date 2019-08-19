«Татушка» Лена Катина разводится с мужем-иностранцем после 6 лет брака

Но за улыбками певица прячет переживания из-за развода. Близкие Лены и ее мужа Сашо Кузмановича рассказали, что им не удалось сохранить отношения.

Скоро состоится первое судебное заседание. Бракоразводный процесс должен пройти быстро: супруги не имеют претензий друг к другу. Муж с женой договорились, что сын будет жить в Москве с мамой. Сашо будет встречаться с сыном, когда захочет.

Лена Катина и Сашо Кузманович поженились в 2013 году. Свадьбу играли в Москве и в Словении – на родине жениха. Недавно Сашо – успешный композитор и преподаватель – посвятил жене песню, в которой рассказал о своих переживаниях, но это не помогло сохранить былую страсть.

Раньше в интервью Лена рассказывала, что двум творческим людям трудно жить под одной крышей, потому что, кроме бытовых, могут возникать и творческие разногласия.