40-летний Виталий Гогунский развелся с женой после полутора лет брака

О разводе Виталия Гогунского и Ирины Маирко стало известно лишь сейчас, хотя пара не живет вместе с конца января. Оказалось, что суд развел пару еще в середине марта. Инициатором стала Ирина — она давно жаловалась на недостаток внимания от возлюбленного.

«Виталик — человек увлекающийся, творческий, если занимается каким-то делом, все остальное для него не существует. Поэтому Ире приходилось со многим справляться в одиночку, будь то ремонт или другие бытовые трудности. Ведь и в первый раз они расстались, потому что Гогунский не уделял ей и дочке достаточно внимания. Тогда он оказался не готов к семейной жизни...» — рассказали журналу StarHit в окружении семьи Гогунских.