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40-летний Виталий Гогунский развелся с женой после полутора лет брака

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Виталий Гогунский и Ирина Маирко

Фото: Instagram
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Звезда сериала «Универ» расторг брак с супругой еще в середине марта.

О разводе Виталия Гогунского и Ирины Маирко стало известно лишь сейчас, хотя пара не живет вместе с конца января. Оказалось, что суд развел пару еще в середине марта. Инициатором стала Ирина — она давно жаловалась на недостаток внимания от возлюбленного.

«Виталик — человек увлекающийся, творческий, если занимается каким-то делом, все остальное для него не существует. Поэтому Ире приходилось со многим справляться в одиночку, будь то ремонт или другие бытовые трудности. Ведь и в первый раз они расстались, потому что Гогунский не уделял ей и дочке достаточно внимания. Тогда он оказался не готов к семейной жизни...» — рассказали журналу StarHit в окружении семьи Гогунских.

Напомним, Виталий и Ирина уже жили в гражданском браке 10 лет назад, но после рождения дочери Миланы расстались. Актер успел вновь жениться на девушке по имени Анна, однако развелся через два года и понял, что все-таки не может без дочки и ее красавицы-мамы. «Я начал проводить с Миланой много времени, нам становилось все интереснее и интереснее вместе. Однажды мне захотелось отдохнуть вместе с дочкой, а она говорит: «Я без самой лучшей мамы не поеду!» Вот и полетели в Сочи все вместе, смотрю, а Ира такая красивая на пляже, всех затмила», — поведал тогда Виталий в одном из интервью.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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