За семью замками: Андреева, Собчак, Миронова, Брежнева и другие скрытные звездные невесты
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Фото: Starface
Паулина Андреева
Фото: Starface
В уходящем году самой скрытной невестой стала Паулина Андреева. Актриса и ее теперь уже законный супруг, режиссер Федор Бондарчук держали в тайне от широкой общественности дату свадьбы, место проведения торжества и тем более другие подробности важного для них события. В итоге праздник с друзьями и родственниками пара устроила в старинном особняке в центре Петербурга. На свадьбу было приглашено 200 гостей и всем им... было запрещено делать фотографии во время торжества. Правда, позднее Паулина сжалилась над любопытными поклонниками и все же опубликовала свое свадебное фото.
Ксения Собчак
Фото: Starface
Свою первую свадьбу — с актером Максимом Виторганом — Ксения Собчак сделала совершенно секретной. О том, что они отправляются на бракосочетание не знали даже гости, которых пара пригласила в столичный кинотеатр «Фитиль» на закрытую вечеринку, на которой объявили, что они стали мужем и женой. Со второй свадьбой — с режиссером Константином Богомоловым — Ксения Анатольевна поступила иначе: держала все детали торжества в секрете, а потом устроила для гостей, журналистов, критиков и поклонников настоящее шоу. В пятницу 13-го они проехались по Москве на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас» до Грибоедовского ЗАГСа, потом отправились на карете венчаться в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, а затем закатили вечеринку, на которой Собчак устроила жаркие танцы для взрослых на сцене перед изумленной публикой.
Хайди Клум
Фото: Getty
А вот Хайди Клум и Том Каулитц сыграли тайную, уютную и довольно скромную свадьбу в Италии, на которую пригласили только самых близких. Торжество прошло на знаменитой яхте Christina O, где в свое время Грейс Келли вышла замуж за князя Ренье, а Жаклин Кеннеди — за Аристотеля Онассиса. Главными гостями свадьбы Клум и Каулитца стали их близкие друзья, а почетную роль ведущего исполнил брат жениха, музыкант Билл Каулитц. Влюбленные не рассказывали широкой общественности и не фотографировались в свадебных нарядах для глянца. Так что поклонникам пришлось довольствоваться снимками, сделанными папарацци, и парой фото, которые позднее молодожены опубликовали в Instagram.
Мария Миронова
Фото: Instagram
Мария Миронова долгое время скрывала от широкой общественности подробности личной жизни, а потом неожиданно выяснилось, что актриса замужем, да еще и ждет от супруга ребенка! «Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско- японской компании занимающейся медицинскими технологиями,( не судостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))), во избежание кривотолков, его имя – Андрей (по многочисленным просьбам моих подписчиков)) и он действительно является тезкой моего сына и даже отца!!!», - написала Мария в Instaggam. Недавно у пары родился сын, которого они назвали Федором.
Вера Брежнева
Фото: Eastnews
Вера Брежнева и Константин Меладзе предпочитают не рассказывать о своей семейной жизни и редко показывают совместные фотографии. В октябре 2015 года они поженились, но тайную свадьбу им скрыть не удалось. Источником новости стало итальянское издание Il Tirreno. В руки журналистам попали фотографии, на которых русская певица в платье, похожем на подвенечное, и с букетом в руках, была запечатлена с одетым в строгий костюм с бутоньеркой продюсером. Журналисты сообщили, что на итальянском курорте Форте-дей-Марми состоялось бракосочетание Веры и Константина. Они даже привели слова мэра города Умберто Буратти, который был одним из гостей на свадьбе. Тот подтвердил, что церемоня имела место быть, и что после виновники торжества и их гости ужинали в ресторане при отеле Paradiso al Mare.
Софи Тернер
Фото: Global Look Press / face to face
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и певец Джо Джонас тайно поженились 1 мая в Лас-Вегасе, а потом устроили тайное свадебное торжество в старинном поместье во Франции, вокруг которого кружили папарацци. Спустя неделю Софи опубликовала снимок в Instagram, на котором она в эксклюзивном платье от Louis Vuitton и радостный жених в смокинге идут среди гостей. «Мистер и миссис Джонас», - подписала актриса фотографию. И никаких подробностей.
Гвинет Пэлтроу
Фото: Global Look Press / face to face
Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака. Актриса держала все в строжайшем секрете и не комментировала информацию о торжестве для СМИ. Церемония прошла в особняке Пэлтроу в Хэмптонсе на Лонг-Айленде. Специально для мероприятия были установлены несколько белоснежных шатров, украшенных цветами, свечами и фонариками. Среди гостей торжества были замечены Кэмерон Диас и Бенджи Мадден, Стивен Спилберг, Роберт Дауни-младший и Джулия Робертс. Позднее в Сети наконец появилось фото счастливой невесты в свадебном платье.
Майли Сайрус
Фото: Global Look Press / face to face
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились спустя шесть лет после помолвки в прошлое Рождество. Тайную церемонию влюбленные устроили в кругу семьи. Свою свадьбу Майли не комментировала и скрывала ее подробности, а вот спустя несколько месяцев подала на развод и откровенно рассказала, что хочет ходить на свидания и наслаждатьс жизнью свободной женщины.
Настя Каменских
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Потап и Настя Каменских долго скрывали от всех свои отношения, а потом устроили тайную свадьбу в лесу. Позднее журналисты выяснили, что платье невесты от израильского бренда Galia Lahav обошлось ей в 5 тысяч долларов.
Ванесса Паради
Фото: Eastnews
В прошлом году бывшая гражданская супруга голливудской звезды Джонни Деппа, 45-летняя французская актриса и певица Ванесса Паради впервые вышла замуж. Избранником Ванессы, которая предпочла не сообщать широкой общественности о торжестве, стал сценарист, писатель и режиссер Самюэль Беншетри.
Нюша
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Нюша и ее возлюбленный, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов, сыграли свадьбу на Мальдивах. Церемония была тайной и торжественной, ее готовили несколько месяцев, и все детали, в том числе место проведения — территория роскошного отеля Finolhu — держались в строжайшем секрете.
Натали Портман
Фото: Global Look Press / Matteo Chinellato
Натали Портман и Бенджамин Мильпье тайно поженились по еврейским традициям. Папарацци все же удалось сделать несколько снимков торжества. Церемония началась после захода солнца, а обмен кольцами и клятвами проходил под хупой (навес, символизирующий будущее жилье). Молодожены исполнили 20-минутный танец хора, затем гости подняли их на креслах вверх. Невеста была в классическом белом свадебном платье от Rodarte.
Бейонсе
Фото: Global Look Press / face to face
Бейонсе и Джей Зи поженились на секретной церемонии, на которой присутствовали всего 40 человек, в том числе и сестра невесты Соланж Ноулз. Даже после того, как бракосочетание состоялось, рэппер еще делал удивленные глаза и отвечал на вопросы журналистов так: «Я не понимаю, о чем вы говорите». А Бейонсе... вообще не говорила журналистам ничего.
Рэйчел Вайс
Фото: Getty
Испонитель роли агента 007 Джеймса Бонда Дэниел Крейг терпеть не может публично говорить о личном и не скрывает, что буквально презирает семейство Кардашьян за то, что они сделали из своей частной жизни реалити-шоу. Так что нет ничего удивительного в том, что его свадьба с актрисой Рэйчел Вайс была совершенно секретной. В числе гостей на свадьбе присутствовали только четыре человека, включая дочь Крэйга и сына Вайс. Рэйчел полностью поддержала избранника и держала все в строжайшей тайне.
Фото: eastnews, globallookpress, getty, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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