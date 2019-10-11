За семью замками: Андреева, Собчак, Миронова, Брежнева и другие скрытные звездные невесты

Свою первую свадьбу — с актером Максимом Виторганом — Ксения Собчак сделала совершенно секретной. О том, что они отправляются на бракосочетание не знали даже гости, которых пара пригласила в столичный кинотеатр «Фитиль» на закрытую вечеринку, на которой объявили, что они стали мужем и женой. Со второй свадьбой — с режиссером Константином Богомоловым — Ксения Анатольевна поступила иначе: держала все детали торжества в секрете, а потом устроила для гостей, журналистов, критиков и поклонников настоящее шоу. В пятницу 13-го они проехались по Москве на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас» до Грибоедовского ЗАГСа, потом отправились на карете венчаться в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, а затем закатили вечеринку, на которой Собчак устроила жаркие танцы для взрослых на сцене перед изумленной публикой.

Хайди Клум