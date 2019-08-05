«Мы сделали это»: 46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц показали фото со свадьбы

В минувшие выходные 46-летняя супермодель Хайди Клум и 29-летний музыкант Том Каулитц сыграли свадьбу в Италии. Мероприятие проходило в виде вечеринки на украшенной белыми и розовыми цветами яхте.

На фото, которые уже успели просочиться в Сеть, все разглядывают живот невесты: фасон платья намекает на ее беременность. Снимком со свадьбы поделилась и сама модель. «Мы сделали это. Мистер и миссис Каулитц», — написала она.