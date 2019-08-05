«Мы сделали это»: 46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц показали фото со свадьбы

В минувшие выходные 46-летняя супермодель Хайди Клум и 29-летний музыкант Том Каулитц сыграли свадьбу в Италии. Мероприятие проходило в виде вечеринки на украшенной белыми и розовыми цветами яхте.
На фото, которые уже успели просочиться в Сеть, все разглядывают живот невесты: фасон платья намекает на ее беременность. Снимком со свадьбы поделилась и сама модель. «Мы сделали это. Мистер и миссис Каулитц», — написала она.
Для Хайди этот брак стал третьим по счету. Ее первым мужем был Рик Пипино. В браке с певцом Силом Хайди родила четырех детей — Хелен (в 2004 году), Генри (в 2005 году), Йохана (в 2006 году) и Лу (в 2009 году).
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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