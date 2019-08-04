Хайди Клум и Том Каулитц сыграли свадьбу в Италии

Палуба легендарной яхты была украшена белыми и розовыми цветами. Хайди Клум выбрала длинное платье с пышными ассиметричными рукавами, расшитое цветами. Завышенная талия наряда и складки на юбке вновь заставили пользователей Сети подозревать супермодель в беременности.

Во второй раз новоиспеченные муж и жена пока не поделились свадебными фотоснимками в своих блогах. Напомним, слухи о тайной свадьбе Хайди Клум и Тома Каулитца появились еще зимой этого года. Для супермодели это уже третий брак. Первым мужем Клум был Рик Пипино. В браке с певцом Силом Хайди родила четырех детей — Хелен (в 2004 году), Генри (в 2005 году), Йохана (в 2006 году) и Лу (в 2009 году).