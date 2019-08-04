passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Хайди Клум и Том Каулитц сыграли свадьбу в Италии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Хайди Клум и Том Каулитц

Фото: Tobias Hase/dpa
3 августа модель и ее избранник закатили вечеринку на яхте.

46-летняя супермодель Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц, официально ставшие мужем и женой несколько месяцев назад, устроили свадебную вечеринку в Италии. Торжество прошло на знаменитой яхте Christina O, где в свое время Грейс Келли вышла замуж за князя Ренье, а Жаклин Кеннеди — за Аристотеля Онассиса. Главными гостями свадьбы Клум и Каулитца стали их близкие друзья, а почетную роль ведущего исполнил брат жениха, музыкант Билл Каулитц, сообщил Daily Mail.

Палуба легендарной яхты была украшена белыми и розовыми цветами. Хайди Клум выбрала длинное платье с пышными ассиметричными рукавами, расшитое цветами. Завышенная талия наряда и складки на юбке вновь заставили пользователей Сети подозревать супермодель в беременности.

Во второй раз новоиспеченные муж и жена пока не поделились свадебными фотоснимками в своих блогах. Напомним, слухи о тайной свадьбе Хайди Клум и Тома Каулитца появились еще зимой этого года. Для супермодели это уже третий брак. Первым мужем Клум был Рик Пипино. В браке с певцом Силом Хайди родила четырех детей — Хелен (в 2004 году), Генри (в 2005 году), Йохана (в 2006 году) и Лу (в 2009 году).

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!