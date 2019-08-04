Хайди Клум и Том Каулитц сыграли свадьбу в Италии

46-летняя супермодель Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц, официально ставшие мужем и женой несколько месяцев назад, устроили свадебную вечеринку в Италии. Торжество прошло на знаменитой яхте Christina O, где в свое время Грейс Келли вышла замуж за князя Ренье, а Жаклин Кеннеди — за Аристотеля Онассиса. Главными гостями свадьбы Клум и Каулитца стали их близкие друзья, а почетную роль ведущего исполнил брат жениха, музыкант Билл Каулитц, сообщил Daily Mail.
Палуба легендарной яхты была украшена белыми и розовыми цветами. Хайди Клум выбрала длинное платье с пышными ассиметричными рукавами, расшитое цветами. Завышенная талия наряда и складки на юбке вновь заставили пользователей Сети подозревать супермодель в беременности.
Во второй раз новоиспеченные муж и жена пока не поделились свадебными фотоснимками в своих блогах. Напомним, слухи о тайной свадьбе Хайди Клум и Тома Каулитца появились еще зимой этого года. Для супермодели это уже третий брак. Первым мужем Клум был Рик Пипино. В браке с певцом Силом Хайди родила четырех детей — Хелен (в 2004 году), Генри (в 2005 году), Йохана (в 2006 году) и Лу (в 2009 году).
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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