Портал WMJ.ru опубликовал новые романтические фотографии Нюши

Чуть больше недели назад популярная певица Нюша и ее возлюбленный, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов, сыграли свадьбу на Мальдивах. Церемония была тайной и торжественной, ее готовили несколько месяцев, и все детали, в том числе место проведения — территория роскошного отеля Finolhu — держались в строжайшем секрете.

«Церемония проходила на великолепной панорамной террасе с видом на океан. <...> Тысячи белоснежных орхидей и белые пальмовые листья словно парили в воздухе, а голубое небо отражалось в зеркальном узоре на полу. <...> Мы с Игорем решили разделить обязанности по подготовке свадьбы. Я занималась больше творческим процессом — декором, развлекательной программой, а Игорь взял на себя организационную часть. Самым сложным, конечно, было скрыть факт свадьбы — мы не хотели, чтобы кто-то проговорился об этом журналистам, так как это был только наш день. Я рада, что все получилось, и нам, и гостям все понравилось», — поделилась Нюша с WMJ.ru

На празднике присутствовало всего 50 человек — только самые близкие друзья и родственники. Невеста сменила четыре наряда — два Enteley, один DiverseShop и один — Elie Saab. «Каждый из них стал уникальным, эскизы мы разрабатывали самостоятельно», — сообщила личный стилист Нюши Татьяна Джугашвили.

Другие подробности, а также эксклюзивные кадры из фотосессии Нюши и ее мужа на Мальдивах, ищите на сайте WMJ.ru.