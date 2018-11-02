Гвинет Пэлтроу впервые показала фото со свадьбы

В сентябре этого года Гвинет Пэлтроу вышла замуж за Брэда Фэлчака. Сегодня она впервые показала фото со свадьбы. Журнал Vogue рассказал о платье, в котором актриса выходила замуж.
«Вы первыми видите это фото со свадьбы Гвинет Пэлтроу — кружевное платье Valentino с узором "швейцарская точка", облегающим лифом, соборной вуалью. Ее светлые волосы обрамляли лицо мягкими волнами», — пишет издание.
Гвинет и Брэд познакомились в 2009 году на съемках сериала «Лузеры», но их роман начался лишь в 2014 году. В январе 2018 года СМИ сообщили об их помолвке.
Ранее актриса в течение десяти лет была замужем за фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, сейчас они воспитывают двоих детей: 14-летнюю Эппл и 12-летнего Моисея.
Фото: instagram