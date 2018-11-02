Гвинет Пэлтроу впервые показала фото со свадьбы

В сентябре этого года Гвинет Пэлтроу вышла замуж за Брэда Фэлчака. Сегодня она впервые показала фото со свадьбы. Журнал Vogue рассказал о платье, в котором актриса выходила замуж.

«Вы первыми видите это фото со свадьбы Гвинет Пэлтроу — кружевное платье Valentino с узором "швейцарская точка", облегающим лифом, соборной вуалью. Ее светлые волосы обрамляли лицо мягкими волнами», — пишет издание.